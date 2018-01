Der Schnee kann kommen

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Nun hat der Winter doch noch inkehr gehalten - vielerorts im Oderland liegt Schnee. Um Straßen für Autos und Gehwege für Fußgänger weiterhin nutzbar zu machen, sind Gemeinden und Privatpersonen verpflichtet, Schnee zu beräumen und im Fall von Glätte Sand zu streuen.

Etwa 100 Kilometer Straßenfläche haben die Mitarbeiter des Bauhofs Seelow im Rahmen des Winterdienstes abzufahren. "Davon sind 70 Kilometer in Seelow und Werbig", sagt Bauhofleiterin Astrid Gellenthin. Im Amt Neuhardenberg ist der Seelower Bauhof für die Gemeinde Gusow-Platkow zuständig, im Amt Seelow-Land für Diedersdorf und Neuentempel.

Neben den Straßen kommen weitere 110 000 Quadratmeter Fläche an Plätzen, Gehwegen und Parkbuchten hinzu, die gegen Glätte bearbeitet werden müssen. Zwanzig Mitarbeiter und zwölf Räumfahrzeuge stehen dem Bauhof Seelow dafür zur Verfügung. Hauptsächlich kommen Multicars zum Einsatz, die verschneite Straßen mit Sand bestreuen. In der Lagerhalle des Bauhofes liegen dafür knapp 200 Tonnen Sand bereit. Das reiche für den Winter. "Nur 2010/11 hat es einmal nicht gereicht", erinnert sich Guido Mickeley, der seit 17 Jahren für den Bauhof arbeitet. Der Sand muss trocken sein und braucht eine bestimmte Körnung, um nicht zu verklumpen und gut durch den Streuer zu kommen. In der Bauhof-Halole lagern außerdem 60 Tonnen Salz. Bei Blitzeis, wenn Sand allein nicht mehr reicht, wird es zusätzlich gestreut.

Die Bauhof-Kollegen arbeiten in Rufbereitschaft. Die Wettervorhersagen haben alle im Blick. "Es gibt wohl niemanden mehr, der heute keine Wetter-App auf seinem Handy hat", sagt Astrid Gellenthin. "Danach richtet sich die Schlafenszeit", fügt Werkstattmeister Matthias Gülke lachend hinzu.

Neben Diedersdorf und Neuentempel wird der Winterdienst in anderen Gemeindeteilen des Amtes Seelow-Land von vier Dienstleistern übernommen. So ist etwa die Schröck Landschaftsbau GmbH für die Ortsteile Alt Rosenthal, Friedersdorf, Görlsdorf, Marxdorf und Worin zuständig, Roland Grund Transporte für Sachsendorf, Dolgelin und Neu Mahlisch. "Alle vier Jahre wird ein neuer Streckenplan ausgeschrieben", erklärt Karsten Richter vom Bauamt Seelow-Land. Vorrang bei der Schnee-Beräumung haben stark befahrene Straßen, sagt Richter. Für Bundes- und Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig, in Ortsdurchfahrten gibt es Vereinbarungen mit den Ämtern. "Für die Ortsdurchfahrt Niederjesar besteht zum Beispiel eine Verwaltungsvereinbarung mit der kommunalen Straßenmeisterei", erläutert Karsten Richter.

Auch auf die Bürger entfallen Winterdienstpflichten, die unter die Straßenreinigungspflicht fallen, informiert Melanie Reich vom Bauamt Lebus. "Nicht jede einzelne Straße wird von Räumfahrzeugen abgefahren", erklärt die Mitarbeiterin. Auch in Lebus haben viel befahrene Straßen Vorrang. Für die einzelnen Gemeinden bestehen Verträge mit verschiedenen Dienstleistern, die die Straßen räumen und bestreuen.

Die Gemeinden des Amtes Neuhardenberg haben ebenfalls Firmen zum Schneeräumen und Streuen beauftragt, erläutert Jutta Lutter vom Amt. "Für das Schneeschieben und Streuen auf öffentlichen Straßen kommt zunächst die Gemeinde auf", informiert sie. Gemäß der Straßenreinigungsgebührensatzung werden jährlich 75 Prozent der tatsächlich entstandenen Kosten für den Winterdienst im Amt Neuhardenberg auf Grundstückseigentümer umgelegt. Die Verwendung von Salz oder anderen auftauenden Stoffen sei grundsätzlich verboten, betont Jutta Lutter. Statt dessen sei Streusand zu verwenden.

So wird es auch im Amt Golzow gehandhabt. "Nur in Ausnahmefällen wird mit Salz gestreut", sagt Anke Andreas. Die Golzower haben ebenfalls Dienstleister beauftragt, die kommunalen Straßen zu beräumen. Der Sand, der nach dem Schmelzen des Schnees übrig bleibt, werde später von den Gemeinden beseitigt. So wird es auch in anderen Kommunen gehandhabt - es gelten für den Sand wieder die jeweiligen Straßenreinigungspflichten. Auf den Straßen und Plätzen, für die der Bauhof Seelow zuständig ist, beräumen auch Bauhof-Mitarbeiter später den Sand. "Das ist dann Sondermüll", weiß Matthias Gülke. Man könnte den Sand kein weiteres Mal als Streugut verwenden.

Alle Gemeinden haben in Satzungen zur Straßenreinigung festgelegt, dass das Beräumen der Gehwege vom jeweiligen Grundstückseigentümer erledigt werden muss.