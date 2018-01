Gesundheitsamt hebt Abkochgebot auf

Ines Weber-Rath

Seelow/Sachsendorf/Podelzig (MOZ) Die erlösende Nachricht kam am Donnerstag Vormittag: "Ab sofort kann das Trinkwasser im südlichen Versorgungsgebiet unseres Verbandes wieder uneingeschränkt genutzt werden", teilt Gerhard Schulze, der Vorsteher des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow mit. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe das seit Anfang Dezember geltende Abkochgebot für Wasserkunden in den Gemeinden Alt Tucheband, Reitwein, Podelzig und Sachsendorf aufgehoben.

Ende November war im Zuge von Routinekontrollen in den Kitas in Podelzig und Reitwein eine bakterielle Verunreinigung des Wassers zutage getreten. Darüber hatte die Amtsverwaltung Lebus den Wasserversorger und das Gesundheitsamt informiert.

Als klar war, dass sich das Problem nicht auf die Hauswasseranlagen der Einrichtungen beschränkte, erließ die Aufsichtsbehörde ein Abkochgebot für alle betroffenen Haushalte. Parallel dazu startete der Wasserverband die Ursachensuche und ließ das gesamte Leitungsnetz im südlichen Bereich spülen. Das habe den Verband gut 50 000 Euro gekostet, so Schulze. Seine Kollegen und er hatten in den vergangenen Wochen jede Menge Nachfragen genervter Wasserkunden zu beantworten. Viele wunderten sich, wie unsere Leserin Antje Dräger aus Sachsendorf, warum es so lange gedauert hat, das Problem in den Griff zu bekommen. Der Aufwand zum Abkochen des Trinkwassers sei hoch, sie fühle sich vom Seelower Wasserverband schlecht informiert und mit der Situation "etwas allein gelassen".

Der WAZ Seelow hatte zuletzt Anfang Januar mitgeteilt, dass sich die Keimzahl durch das intensive Spülen zwar reduziert habe, aber das Problem noch nicht beseitigt sei. Erst die am 15. Januar genommenen Proben haben jetzt die Entwarnung ermöglicht: Es seien "keine Beeinträchtigungen des Wassers mehr festgestellt worden", so der WAZ-Vorsteher.

Für den Seelower Wasserverband ist das Problem damit jedoch nicht endgültig vom Tisch. Zu viele coliforme Bakterien im Trinkwasser seien stets eine Warnung "vor Schwachstellen im Versorgungssystem". Das bedeute, dass "weitere Untersuchungen zum vorbeugenden Schutz der Gesundheit der Bevölkerung nötig" seien, sagt Gerhard Schulze.

Im Zuge des Spülens der Leitungen war man auf eine illegale Hauswasseranlage gestoßen. Der private Brunnen mit Pumpe war mit dem öffentlichen Wassernetz verbunden.