Stino gehört wieder der Jugend

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ ) Der Stino gehört wieder ganz den Jugendlichen. "Er ist ab Januar wieder ausschließlich Jugendklub." Dies hat Eberswaldes Sozialdezernent Jan König auf der letzten Sitzung des Fachausschusses im vorigen Jahr erklärt. Die Teil-Nutzung als Kita sei passé. Die betreuten Kinder seien inzwischen in regulären Kitas untergebracht worden.

Im Frühjahr 2017 hatte der Landkreis Barnim im Stino, dessen Betreiber der Internationale Bund (IB) ist, eine Eltern-Kind-Gruppe eröffnet. Mit einer Kapazität von zehn Plätzen für den Kindergartenbereich (drei bis sechs Jahre) und bei einer Öffnungszeit von 8 bis 14 Uhr, was einer wöchentlichen Betreuungszeit von 30 Stunden entspricht. Das Angebot richtete sich vor allem an Flüchtlingsfamilien. Die Doppel-Nutzung war im Fachausschuss auf Unmut und zum Teil sogar auf massiven Protest gestoßen.

Nun also ist das ungeliebte Projekt beendet. Und die Jugendlichen müssen sich den Stino mit niemandem mehr teilen. Zudem gibt es seit einigen Monaten einen neuen pädagogischen Leiter durch den Träger. Und: Der IB hat im Jugendklub einen neuen Beratungsraum eingerichtet. Denn dieses Handlungsfeld soll laut Betreiber künftig einen im wahrsten Sinne des Wortes breiteren Raum einnehmen. Der Klub sei offen für alle Mädchen und Jungs im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren. Bewährt habe sich unterdessen die Öffnung des Klubs von Dienstag bis Sonnabend. Damit gibt es auch ein Angebot am Wochenende.

2018 sollen endlich auch die Außenanlagen des Klubs neu gestaltet werden. Die Abgeordneten hatten sich im vorigen Jahr auf eine Variante verständigt. Allein: Die Ausschreibung endete mit einem für die Stadt nicht vertretbaren Ergebnis. Das Projekt hätte finanziell den Rahmen gesprengt. Deshalb wurde die Ausschreibung laut Baudezernentin Anne Fellner aufgehoben. Sie soll jetzt über den Winter wiederholt werden. In der Hoffnung auf bessere, also kostengünstigere Angebote.

Die Stadt hatte den Klub am ehemaligen Busbahnhof 2015 für 180 000 Euro umgebaut. Seit der Eröffnung betreibt der Internationale Bund die Stätte. Der Vertrag läuft bis September 2020. Er beinhaltet eine Verlängerungsoption. Die Stadt beteiligt sich jährlich mit 115 000 Euro aus dem Haushalt an den Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie an der Projektarbeit. Neben dem Stino gibt es einen zweiten Jugendklub: den Club am Wald im Brandenburgischen Viertel. Zu wenig, findet die SPD-Fraktion. Sie fordert einen dritten Klub, ein Angebot für Stadtmitte.