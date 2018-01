Neue Schmierereien am Bauhaus Denkmal

Sara Friedrich

Bernau (MOZ) Ein aufmerkasamer Leser hat die Redaktion über Schmierereien an den Torscheiben an der Zufahrt zum UNESCO-Welterbe informiert. Peter Steininger vom Verein Baudenkmal Bundesschule Bernau hat bestätigt, dass sowohl ältere als auch frische Beschmierungen entdeckt wurden. Es gebe zwar Hinweise auf die Täterherkunft, diese sind aber bisher unbewiesen. Die Schmierereien sind jedenfalls Kritzeleien und Sympathiebekundungen für einen Fußballclub. Die Polizei ermittelt nach jetzigem Stand noch nicht. Besucher hätten Mitglieder des Vereins im Rahmen von Führungen bereits mehrmals auf die Beschädigungen angesprochen. Sie würden sich fragen, warum die "Verzierungen" nicht schnell beseitigt werden. Steininger hat Mitte Dezember 2017 den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) als zuständigen Geländeeigentümer schriftlich über die Schändung informiert. Momentan sei ungewiss, ob der BLB eine Beseitigung unmittelbar vorsieht. Auch die voraussichtlichen Kosten sind dem Vereinsvorstand unbekannt. Jedenfalls sieht Steininger hier auch die am Ort ansässigen Bildungseinrichtungen in der Mitverantwortung.