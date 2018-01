Lkw-Fahrer tot im Führerhaus aufgefunden

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Für einen 61-Jährigen kam am Donnerstagmittag in Gransee jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde gegen 12.15 Uhr leblos im Führerhaus eines Lkw im Gewerbepark aufgefunden, wo das Fahrzeug parkte. Zuvor war schon seit einigen Stunden nach ihm gesucht worden, weil er auch nicht an sein Mobiltelefon ging, teilte die Polizeiinspektion Oberhavel mit. Da das Führerhaus verschlossen war, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen. Ein herbeigerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Mutmaßlich war dieser bereits einige Stunden zuvor eingetreten. Die Kripo ermittelt nun hinsichtlich der Todesursache.