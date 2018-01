Schulen testen Anfänger

Annemarie Diehr,

Manja Wilde und Bettina Winkler Fürstenwalde (MOZ) Bevor für sie im August die Schule beginnt, müssen sich derzeit Tausende Kinder in den Schulen anmelden. Dabei haben sie Aufgaben zu lösen. Meist geschieht dies allein - die Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde macht es ein bisschen anders. Dort wirken sich auch die wiedereingeführten Schulbezirke aus.

"Auf der Suche nach den kleinen Sternen", heißt es am kommenden Montag noch einmal für 40 Mädchen und Jungen in der Sigmund-Jähn-Grundschule. "Die Sterne sind vom Himmel gefallen, und die Kinder müssen sie retten", erklärt Schulleiterin Ines Tesch die spielerische Schulanmeldung.

Jedes Kind erhält eine leere Rakete im A4-Format. Damit ziehen die künftigen Erstklässler in Vierergruppen von Station zu Station. Fünf sind es an der Zahl. Die Themenfelder Grobmotorik (Sport), Feinmotorik (Stifthalten), Mathe, Wahrnehmung und Sprache umfassen sie. Für jede erledigte Aufgabe dürfen sich die Kleinen einen Stern auf ihre Rakete kleben. "Am Ende gibt es ein großes Fußgetrappel, und wir lassen die Raketen in den Himmel steigen", erklärt Ines Tesch. Zwei Stunden und 15 Minuten ist jedes Kind während des Parcours gefordert. "Sie sind voll bei der Sache und ganz begeistert", freut sich die Schulleiterin.

Warum setzt sie auf Gruppenarbeit statt auf Eins-zu-Eins-Situationen wie viele andere Schulen? "So können wir noch die soziale Interaktion beobachten. Außerdem gucken bei uns mehrere Kollegen auf ein Kind", sagt Ines Tesch. Rückstellungsanträge von Eltern könne man nach dem Spiel auch besser beurteilen, Empfehlungen geben, welches Kind noch mal einen Logopäden besuchen sollte oder einen Ergotherapeuten. "Reimen fällt schwer", ist Ines Tesch dieses Jahr erstmalig aufgefallen. Wenn etwa das Reimwort auf Wanne nicht einfalle, obwohl das Bild einer Tanne auf dem Tisch liege, laute das Fazit: "Auch deutsche Kinder haben in der Sprachbildung etwas aufzuholen."

107 Anmeldungen gab es zunächst für die Sigmund-Jähn-Grundschule. Da die Verträge der Privatschulen langsam eingehen und auch die Rückstellungswünsche, werden es jetzt weniger. Dennoch: "2017 haben wir im gleichen Zeitraum 30 Kinder angeguckt, jetzt sind es 80", sagt Ines Tesch. "Bei uns macht sich die Wiedereinführung der Schulbezirke bemerkbar", betont sie. Statt zwei ersten Klassen, die nicht voll sind, werde es nach vorläufiger Hochrechnung im neuen Schuljahr also drei erste Klassen geben.

Christine Wendt, Leiterin der Sonnengrundschule, hat schon im Dezember mit den Anmeldungsgesprächen begonnen. Am Donnerstag kamen noch zwei Nachzügler. 70 Kinder wurden auf Schultauglichkeit geprüft. Wie viele letztlich eingeschult werden, weiß die Schulleiterin nicht zu sagen. "Einige Eltern stellen Anträge auf Schulwechsel, diese müssen vom Schulamt genehmigt werden. An der Theodor-Fontane-Grundschule fanden die Anmeldungen vom 8. bis zum 10. Januar statt. Krankheitsbedingt gibt es noch einige Nachmeldungen. Über Zahlen möchte Schulleiterin Silka Riedel noch nicht sprechen. "Das ist noch viel zu früh", sagt sie. "Die Bescheinigungen gehen auch erst am 31. Mai raus. Es muss noch kein Elternteil aufgeregt sein", sagt sie. Generell sei aber kein Einbruch im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen. "Es wird eine volle Auslastung geben für die Dreizügigkeit, und das haben wir auch angemeldet."

An der Gerhard-Goßmann-Grundschule fand am Donnerstag der letzte von vier Anmelde-Terminen statt. Zahlen möchte Jenny Greulich, stellvertretene Schulleiterin, ebenfalls nicht nennen. Drei erste Klassen mit je 25 Schülern werde es voraussichtlich ab dem nächsten Schuljahr in Fürstenwalde-Süd geben.

An der Freien Grundschule des privaten Trägers Rahn Education in Mitte läuft die Anmeldung etwas anders. Dort werden Verträge zwischen den Eltern und der Schule abgeschlossen. Weil dieser Vorgang zurzeit laufe, noch bis Anfang Mai Neuanmeldungen eingehen würden, stehe auch noch nicht fest, wie viele Schüler es im nächsten Jahr gebe, heißt es von der Schule.

Mit deutlich mehr Kindern als im vergangenen Jahr rechnet bei den Anmeldungen am 14. und 15. Februar Andrea Hartwig, Leiterin der Grundschule "Dr. Theodor Neubauer" in Heinersdorf. 36 Kinder aus dem Einzugsgebiet der Schule in der Gemeinde Steinhöfel seien angeschrieben worden; die Schule ist einzügig mit maximal 28 Kindern pro Klasse. Bis Ende Februar haben Eltern Zeit für Rückstellungsanträge, danach entscheidet das Schulamt, wie mit den Anmeldungen verfahren und ob eventuell eine weitere Klasse eröffnet wird. An der Gerhart-Hauptmann-Grundschule in Grünheide ist die Anmeldung ebenfalls beendet. "Wir haben 87 Anmeldungen. Es werden aber nicht alle Kinder zu uns kommen", sagt Konrektor Thomas Coordes.

Auch an der Maxim-Gorki-Grundschule in Bad Saarow gibt es noch keine Gewissheit über die Zahlen. "Wir werden wieder zwei Flex-Klassen haben. Ob eine oder zwei Regelklassen, wird sich erst noch klären", sagt Schulleiter Jens-Folke Andres.

In der Grundschule Briesen sind die Anmeldungen in dieser Woche gelaufen. In den Kitas wurden zuvor Termine vergeben, was Wartezeiten ausschloss. "Wir rechnen mit 55 Abc-Schützen und werden zweizügig unterrichten", sagt Schulleiterin Katrin Büschel.