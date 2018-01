Mehrwert unklar

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) In den vergangenen Jahren hat die Stadt Falkensee auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aktiv an einem landkreisweiten Demografie-Projekt mitgewirkt und einige Ideen umgesetzt. Nun hat die CDU-Fraktion die Beteiligung an dem Folgeprogramm "Demografie-Forum" beantragt. Die Stadtverwaltung zeigte sich im Hauptausschuss am Mittwoch eher zurückhaltend bis skeptisch.

"Wir konnten uns bisher nicht durchringen, Mittel dafür einzustellen, denn wir können einen finanziellen Mehrwert gegenüber dem alten Projekt nicht erkennen. Wir würden uns der Sache aber auch nicht verschließen", erklärte Bürgermeister Heiko Müller (SPD)."Fatal", meint Daniela Zießnitz, Vorsitzende der antragstellenden Fraktion. "Das Thema Demografie muss kontinuierlich behandelt werden. Falkensee kann sich da als größte Stadt des Landkreises nicht rausziehen."Ursula Nonnemacher (GRÜNE/ABü) unterstützt diese Haltung ausdrücklich: "Es sind gute Sachen, gute Ideen entstanden beim letzten Programm. Es geht darum, Menschen lange dort teilhaben zu lassen, wo sie wohnen, Strukturen zu schaffen." Kleinlich und absurd sei es, danach zu fragen, ob sich das lohne. Barbara Richstein (CDU) schloss sich dem an: "Entweder, wir haben den Anspruch, eine gewichtige Stimme im Landkreis zu sein oder nicht - andernfalls wäre das eine Aussage wie "wasch mich, aber mach mich nicht nass." In Falkensee wurden Projekte wie der Fahrservice, das Familiencafé mit Bewegungspark für Senioren oder die Aufstellung von Sitzbänken im Stadtgebiet realisiert. Finanzieren ließe sich die künftige Teilnahme aus unverbrauchten Restmitteln des alten Programms. "Das wäre kein Problem", so Müller. Der Antrag soll nun haushaltstechnisch neu formuliert und in die SVV überwiesen werden.