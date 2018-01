Martin Stralau

Erkner (MOZ) Auf die Frage, warum er der geeignete Bürgermeister für Erkner wäre, hat der parteilose Kandidat Jens Wissendaner eine klare Antwort: "Weil ich immer nah an den Menschen dran bin und einen guten Überblick über die Struktur der Stadt habe", sagt der 39-jährige Vater zweier Kinder, der mit seiner Lebensgefährtin und deren zwei Kindern als Patchwork-Familie in einer großzügigen Wohnung in der Friedrichstraße lebt.

Nah an den Menschen ist er vor allem in seinem Beruf. Seit 2007 ist der gebürtige Rathenower, der in Berlin aufwuchs und seit 15 Jahren in Erkner wohnt, beim Verein Future Sozialarbeiter. Über diese Tätigkeit, unter anderem als Schulsozialarbeiter im Gymnasium, habe er auch viel mit der Stadtverwaltung zu tun, erzählt der studierte Sportwissenschaftler, der zusätzlich einen Master in Gemeinwesenarbeit in der Tasche hat. Erkner und seine Einwohner lernte er so richtig kennen, als er vor ein paar Jahren den inzwischen eingestellten Erkner Siebenkampf leitete, in dem sich teilweise bis zu 15 Mannschaften mit insgesamt 150 Teilnehmern in Hobbysportarten maßen. Seitdem ist er bestens vernetzt und weiß, "dass Erkner eine große Sportstadt ist". An dieser schätzt er ganz besonders das "Nachbarschaftliche und Persönliche".

Persönlicher soll es zukünftig auch im Rathaus zugehen, wenn er die Wahl gewinnt. "Die Verwaltung muss sich weg von einer Komm-Struktur entwickeln, in der die Bürger zu uns kommen müssen. Wir brauchen eine Geh-Struktur, müssen raus zu den Menschen", sagt Jens Wissendaner. Regelmäßige Kontakte könnten zum Beispiel über das ein oder andere Nachbarschaftszentrum mehr gepflegt werden, stellt er sich vor. "Die Menschen wollen angesprochen werden."

Neuen Zugang zu ihnen könne man auch durch eine übersichtlicher gestaltete Homepage, regelmäßige Umfragen und Bürgerforen erreichen. Wissendaner möchte mehr Partizipation - "für alle Generationen". Um auch die Jüngeren mitzunehmen, will er sich dafür einsetzen, dass ein Jugendbeirat gegründet wird. "Wenn man Jugendliche ernst nimmt, ihnen die Möglichkeit anbietet, etwas zu gestalten, machen sie das auch", sagt Wissendaner, der sich seit 2004 als Judo-Trainer bei der SG Chemie Erkner engagiert.

Ein weiteres wichtiges Thema ist für ihn der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs mit kürzeren Taktzeiten. Dafür will er sich mit den Nachbargemeinden zusammentun und beim Kreis stark machen. Außerdem möchte er die Bildungsstruktur verbessern - und dafür schon im Kindergartenbereich ansetzen. "Wir müssen auf die freien Träger zugehen, uns deren Konzepte anschauen und mit ihnen verhandeln. Auch mit dem Ziel, dass noch mehr Erzieher zum Einsatz kommen." Bei der Schaffung von Bauland zeigt er sich zurückhaltend. "Nur, wenn es Möglichkeiten gibt, bei denen viele Leute profitieren und nicht so stark in die Natur eingegriffen wird."

MOZ-Forum zur Bürgermeisterwahl: 31. Januar, 19 Uhr, in der Aula der Löcknitz-Grundschule.