Motivierter Nachwuchs ist gefragt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Gegen 20 Uhr schaut Angelika Gribowski zufrieden in den Saal des Schützenhauses. "Sehen Sie doch, wie viele noch da sind. Das läuft gut." Zum neunten mal hatte sie zum Berufsinformationsabend für die Neunt- und Zehntklässler der Albert-Schweitzer-Oberschule eingeladen. 23 Aussteller waren gekommen, vier mehr als im Vorjahr. Die großen Unternehmen der Region stellten sich vor, Arcelor, Sonae, Bonava, die Strabag. Zoll, Bundespolizei und Bundeswehr hatten einen Stand aufgebaut, außerdem viele weiterführende Schulen. Die Oberstufenzentren der Region beispielsweise und die Eisenhüttenstädter Gesamtschule, die alle eine Abiturausbildung anbieten. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree warb für eine Ausbildung in "Berufen auf der Sonnenseite". Für Hotels und Gastronomen werden künftige Köche und Servicekräfte gesucht.

Nach der Vorstellung aller Teilnehmer konnten Schüler und Eltern gezielt mit den Vertretern der Betriebe und Schulen sprechen, schon mal Bewerbungsunterlagen vorzeigen. Interessenten gab es an jedem Stand, lange Schlangen bei der Polizei, der Bundeswehr und dem Zoll.

Doch auch die Agrargenossenschaft Ranzig war gefragt. Jeremy Rohde stellte sich vor. Der Zehntklässler will Landwirt werden. Sein Großvater hält Schweine und Geflügel. "Nur Kühe fehlen", sagt Jeremy. Seine Chancen für eine Ausbildung in Ranzig sind nicht schlecht. Er ist in dem Unternehmen bereits bekannt, hat dort sein Schülerbetriebspraktikum absolviert, kam zusätzlich in den Sommerferien in den Betrieb. Jetzt müssen noch die Zensuren auf dem Abschlusszeugnis passen. "Wir achten auf ordentliche Leistungen, eine 3 im Schnitt muss es schon sein", sagt Ausbildungsleiter Thomas Kläber. Klar sei aber auch, dass man mit einer 4 oder 5 in Sport nicht kommen brauche. "Ein Landwirt muss auch mal kräftig zupacken können".

Für Jeremy Kläber ist das klar. Auch, dass er mit moderner Technik arbeiten wird, spätestens nach einem halben Jahr Lehre den Traktorführerschein geschafft haben muss. Das Lernen hört also nach der 10. Klasse nicht auf.

Auch wenn es derzeit mehr Lehrstellen als Bewerber gibt, sind ordentliche Leistungen Voraussetzung für eine Ausbildungsstelle. "Wir bieten acht Lehrstellen im Jahr, zwei Verkäufer, zwei Fleischer, zwei Tierwirte und zwei Landwirte", sagt Kläber. Und es gibt auch noch mehr Bewerber als Stellen. "Wenn aber Leistungen und Motivation nicht reichen, bleibt eben eine Stelle unbesetzt", so der Ausbildungschef.