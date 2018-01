Tatjana Littig

und Bernhard Schwiete Beeskow/Storkow (MOZ) Offiziell gibt es den Winterschlussverkauf nicht mehr, trotzdem locken Einzelhändler zu Jahresbeginn mit reduzierten Preisen und besonderen Angeboten. Das Oder-Spree Journal hat sich in Beeskow und Storkow auf Schnäppchenjagd begeben.

Wer auf der Suche nach einer Winterjacke ist, könnte jetzt ein richtiges Schnäppchen schlagen. Denn das, was noch auf den Kleiderständern der Einzelhändler der Region hängt, wird zum Teil um 50 Prozent reduziert angeboten. Doch nicht nur Winterjacken und Pullover sind im Preis gesenkt, sondern auch Blusen, Hemden, Kleider und sogar T-Shirts aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion.

Bei Krumnow in Beeskow wurden die Preise zu Jahresbeginn um 30, 40 Prozent gesenkt. Seit dem 12. Januar wird zudem ein Maxi Paket angeboten. Wer mindestens zwei Teile kauft, kann sich an der Aktion beteiligen. Bei reduzierten Waren im Wert zwischen 101 bis 150 Euro zahlen Kunden 100 Euro - eine weitere Ersparnis um bis zu 33 Prozent. Die Pakete sind gestaffelt. Unterm Strich bleibt festzuhalten: "Man spart mindestens 50 Prozent", wirbt Junior-Chef Bastian Gierke. Am 27. Januar endet die Aktion. Schnell sein lohnt, denn was weg ist, ist weg. Bisher zeigt sich der Einzelhändler mit dem Verlauf der Aktion zufrieden. "Eine Saure-Gurken-Zeit ist der Januar für uns nicht."

Auf Paket-Preise setzt man auch in der Turm Boutique am Marktplatz. Hier läuft die Aktion sogar noch bis zum 2. Februar. "Der Preis ist ein Argument", weiß Marita Weimann, die die Boutique zusammen mit Ute Müller betreibt. "Auffallend gut gehen die Kleider weg", sagt sie und führt zum Sortiment. Reduzierte Oberteile und Hosen liegen nach Größe geordnet im Regal. "Sonst sind sie nach Themen sortiert", informiert die Händlerin.

Mit günstigen Preisen lockt Crazy 66 das ganze Jahr. Doch auch hier wurde im Januar noch einmal nachgelegt. Herrenbekleidung aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion wurde um 30 Prozent, Damenmode je nach Hersteller um 20 bis 30 Prozent im Preis gesenkt. "Einzelteile gehen für 50 Prozent raus", informiert Verkäuferin Sylvia Meyer. Ihre Beurteilung des Verlaufs der aktuellen Schnäppchen-Aktion? "Langsam läuft es an", sagt sie. Die ersten zwei Wochen sei es hingegen schleppend gewesen. Früher als im Vorjahr hat man sich bei Crazy 66 entschieden, den Rotstift anzusetzen. "Wir haben noch genug Ware auf Lager, außerdem hat der Online-Handel mit dem Reduzieren angefangen. Da muss man mithalten", meint Sylvia Meyer.

Und auch Sari in Beeskow schließt sich an. Rote Prozentzeichen leiten im Laden zu den Schnäppchen. Ein solches landet in der Tasche von Karin Schwarz. "Ich wollte mir einen Pullover kaufen", erklärt die Kundin. Ein grün-graues Exemplar mit Stehkragen wird es auch. "Wir haben den Winterschlussverkauf in diesem Jahr vorgezogen, weil Kunden tendenziell schon viel aus der neuen Kollektion kaufen", sagt Verkäuferin Kathrin Krüger.

Seit Anfang Januar hat Detlev Nutsch in seinem Schuhgeschäft am Storkower Marktplatz viele Preise gesenkt. "Es kommt noch mehr", sagt er. Zum einen steigt das Angebot, zum anderen der Nachlass, den er gewährt. Bis zu 70 Prozent Rabatt kündigt er an. Was den Andrang betrifft, ist Detlef Nutsch trotzdem nur verhalten optimistisch. "Der Januar ist immer ein schlechter Monat, weil viele Menschen Steuern und Versicherungen bezahlen müssen", sagt er. Ein anderes Problem: "Wenn es so bleibt wie in den vergangenen Wochen, kommt man auch mit Halbschuhen gut über den Winter."