1001 Nacht in Marrakesch

Marrakesch (MOZ) Die marokkanische „Perle des Südens“ bezaubert mit orientalischem Charme – Ein Streifzug

Bereits der erste Gang durch die Medina (Altstadt) nimmt einen mit in eine andere Welt. In der marokkanischen Millionenstadt Marrakesch verschmelzen nomadische und arabische Einflüsse miteinander. Nicht umsonst sind die Altstadt – mit der jahrhundertealten Koutoubia-Moschee - und zwei Gärten Unesco-Weltkulturerbe.

Nach der Überquerung der Straße von Gibraltar, senkt sich das Flugzeug im Südwesten Marokkos und nimmt Kurs auf die rot-braunen Häuser von Marrakesch. Mittendrin liegt der moderne Flughafen, der einem riesigen Vogelnest ähnelt – und erst vor einem Jahr eröffnete. Mit dem Taxi geht es nach Gueliz. Ganz westlich säumen im Neustadtteil Mc Donalds, Zara oder Prada die Hauptverkehrsader „Avenue Mohammed V“ - benannt nach dem erster König der Unabhängigkeit.

Marrakeschs Neustadt entstand in Folge der französischen und spanischen Besatzung Marrokos ab 1912. Die französische Sprache, das Spanische Viertel oder der europäische – etwas verwaiste – Friedhof zeugen davon. Vor den Mauern der Altstadt richteten sich die Europäer häuslich ein. Seit 1956 ist das nordafrikanische Land unabhängig. Daraufhin bezog die marokkanische Mittelschicht die Neustadt. Eine Hälfte der Bevölkerung sind Berber, Nachkommen von Nomaden, die andere Hälfte sind Araber.

Genug von schachbrettmusterartigen und schnurgeraden Straße – die engen Gassen der Suks (arabisch für Markt) wie die Gargerüche und Tanz- wie Gesangsdarbietungen des „Djeema el Fna“ rufen.

Zu Fuß geht es Richtung Medina - nicht nur die alte Stadtmauer zeigt die Abgrenzung zur eher “geordneten“ Neustadt an. Zuerst passiert der staunende Beobachter das höchste Bauwerk Marrakeschs: Die Koutoubia Moschee. Ein Gesetz aus der französischen Protektoratszeit verbietet höhere Gebäude. Das imposante Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert ragt mit seinem Minarett majestätisch in den Himmel. Im umliegenden Park ruhen sich Einheimische bei einem heißen und würzigen Mokka aus. Fliegende Kaffeeverkäufer laufen mit Kohlen beheizten Blechkannen herum und verkaufen ihre Ware. So kann mit einem Heißgetränk auf der Bank dem Gesang der Muezzine gelauscht werden - denn in die Moschee dürfen nur Muslime.

Im Zentrum der Altstadt liegt der Marktplatz „Djeema el Fna“. Was früher eine “Versammlung der Toten“ war - wegen der Hinrichtungen und der zur Schau gestellten Köpfe - ist heute ein emsiges Treiben der Lebendigen. Weiter geht es durch ein Spalier von sternschnuppenförmigen Straßenlaternen - bis sich der Marktplatz vor einem erstreckt. Je nach Tageszeit wechselt er sein Gesicht. Langsam zum Leben erwacht er in den frühen Abendstunden. Wenn Gaukler ihre roten Trachten und Hüte mit rotierenden Kordeln anziehen, Schlangenbeschwörer erste Töne blasen und die offenen Garküchen aufgebaut werden - erste Rauchschwaden ziehen über den Platz. Den besten Überblick hat man vom Café de France. Insbesondere bei Sonnenuntergang, wenn die “Versammlung der Toten“ im rot-goldenen Licht erstrahlt. Langsam füllt sich der Platz mit Zuschauern, Hungrigen und Abenteurern. Was dann folgt, ist eine Art Spiel, auf das sich die Besucher einlassen.

Ob die gegrillten Schafsköpfe eine Sekunde zu lange bestaunt, den jungen Mann nach dem Weg gefragt oder kurz bei den Travestiekünstlern zugeschaut - am Ende sitzt so manch einer vor gegrilltem Schafshirn, bekommt eine Führung durch das Labyrinth der Suks (Gassen mit Ständen) oder muss für seine Fotos der tänzerischen Einlage ein paar Dirham zahlen (1 Euro sind ca. 11 Dirham). Handeln und Feilschen mögen für europäische Gemüter befremdlich erscheinen, doch jeder Passant ist ein potenzieller Kunde.

“Salut!“, “Hi!“, „Guten Tag!“ - werden Vorbeigehende auf Französisch, englisch und auf Deutsch begrüßt. So dann wird der meist unbedarfte Besucher nach seinem Heimatland gefragt - und ja einige mögen einen Cousin in Köln oder Hannover haben, aber nicht alle. Meistens wird einem eine Geschichte über den selbstgewobenen Teppich, die gepflückten Oliven oder das die alte Wahrsagerin die verarmte Bekannte sei und Geld brauche, erzählt. Klar, das Ziel ist an Geld zu kommen - doch auf diese Weise unterhaltsamer und persönlicher, manchmal auch etwas nervenaufreibender als in hiesigen Discountern. Oft lohnt es sich zu feilschen, da der Händler preislich ganz oben anfängt und sich der Käufer mit ihm in einer Abwärtsspirale nach unten handelt. Dann kostet eine Taxifahrt statt proklamierten 40 am Ende nur noch 5 Dirham. Dicht an dicht bilden die Gassen mit ihren Ständen der Suks ein Labyrinth an Ständen - und an Eindrücken. Aufgetürmte Gewürzberge, Oliven, sirupartige Bonbons, auf einen einredende Verkäufer, hupende Mopeds, denen keine Gasse zu eng ist ... Wie im Straßenverkehr, wo mit Hupen und Händen kommuniziert wird, wirkt das Treiben leicht chaotisch - und trotzdem scheint alles zu klappen. Im Norden der Medina liegt das Gerberviertel. Hier sitzen junge Männer in den Hauseingängen und hängen die abgezogenen Tierhäute zum Trocknen auf, um sie haltbar zu machen und später als Leder zu verkaufen. Ein struppiger Esel steht wie bestellt und nicht abgeholt am staubigen Straßenrand – ein wahrer Leder-Berg türmt sich auf seinem Anhänger. Im Palais el Badi und den Saadier-Gräbern dagegen sind herrschaftlicher Glanz vergangener Jahrhunderte zu bestaunen. Besucher wandeln unter Kleinwagen-großen Leuchtern, die in großen Sälen golden von der Decke hängen oder bewundern die meterhohen, mit Stuck verzierten und blau-grünen Mosaiksteinchen verzierten Torbögen. Ausstellungsstücke sind eher rar gesät, aber die handwerkliche und künstlerische Meisterleistung der orientalischen Dynastien bieten genug Anschauungsmaterial.

Falls einem die Stadtluft im marokkanischen Inland mal etwas zu dick werden sollte, lohnt ein Ausflug an die Atlantikküste. Die mediterran daherkommende Stadt Essaouira, dessen Altstadt ebenfalls Unesco-Weltkulturerbe ist, wurde in den 1970er Jahren von Hippies aus der Versenkung geholt. Cat Stevens, alias Yusuf Islam, soll hier jedes Jahr Urlaub machen. Warum? Vielleicht auf Grund der viergeteilten Medina, in der die Suks zum Bummeln durch die Getreide-, Kleidungs- und Gemüsestände einladen. Wer als Europäer noch nie bei einer Schlachtung anwesend war, kann beim Fleischmarkt live dabei sein, wenn einem Huhn im wahrsten Sinne des Wortes der Hals umgedreht wird. Ein alttäglicher Vorgang für die einheimischen Kunden.

Am Nachmittag geht es am Hafen rund, denn dann kommen die Fischer mit ihren rostigen Kähnen zurück – jeden Tag aufs Neue. Entweder wird der taufrische Fang sofort zum Verkauf angeboten, die dicksten und größten Exemplare an Aalen, Krebsen oder Rochen meistbietend versteigert oder unverzüglich für die am Hafen gelegenen Fischbuden ausgenommen. Letzteres lockt die räuberischen Möwen in Scharen an, die dann wie schwerelos über den Fischern schweben. Der ständige Wind gibt nicht nur den Meeresvögeln auftrieb. Auch an Essaouiras kilometerlangen Sandstrand, der zu den schönsten Nordafrikas zählen soll, macht “Die Stadt des Windes“ ihrem Namen alle Ehre: Ob mit normalen Segel oder mit riesigen Drachen - Surfer jeglicher Art nutzen die zugige Meeresluft zum Wellenreiten. Wieder zurück in Marrakesch heißt es auf der “Versammlung der Toten“ noch einmal "Shukran“ (arabisch für Danke) - für eine Portion würzige Schneckensuppe. Nach dem kulinarischen Abenteurer sage ich: „Ma'a salaama“ - Auf Wiedersehen Marokko! Denn das zerklüftete Atlas-Gebirge und die Stille der Sahara-Wüste versprechen eine Wiederkehr.