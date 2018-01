Vom Zerfließen der Grenzen

Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) An drei Winterabenden findet alljährlich das Festival „Folk im Fluss“ statt. Auch in diesem Jahr kommen wieder regionale und überregionale Künstler, die der traditionellen Musik aus unterschiedlichen Teilen der Welt verpflichtet sind. Die Konzertreihe findet zum 14. Mal statt. Boris Kruse hat den Festivalleiter Thomas Strauch zu seiner Programmgestaltung befragt.

Herr Strauch, Folkmusik – was genau ist das eigentlich? Wo fängt sie an und wo hört sie auf? In anderen Worten: Wer darf bei Ihrem Festival auftreten und wer nicht?

Es gibt gar keine genaue Grenzziehung! Das gefällt mir schon einmal. Ich sage aber, dass „Folk im Fluss“ ein Festival mit akustischer Musik sein soll. Die Musiker müssen weiterspielen können, wenn der Strom ausfällt.

Jemand, der mit einem Laptop erscheint und sagt, er würde Elektro-Folk machen – in der Musikkritik durchaus ein anerkannter Stil –, den würden Sie also ablehnen?

Ja. Nicht, weil ich so etwas grundsätzlich nicht mag. Sondern schlicht, weil ich irgendwo gerne eine Grenze ziehen möchte.

Versetzen wir uns zurück in das Jahr 1965. Bob Dylan hat damals beim Newport Jazz Festival einen Skandal ausgelöst, als er unerwartet mit elektrifizierter Band aufgetreten ist. Aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Bei „Folk im Fluss“ hätte er dennoch keine Chance?

Hm, nein ... Naja, ja ... doch. Vielleicht.

Warum? Nur weil es der Bob Dylan ist?

Schwierig, ich weiß. Also mir ist es einfach am liebsten, wenn es akustische Gitarren gibt. Einfach, damit es nicht ausufert und zu beliebig wird. Wobei: Wenn alle Musiker auf der Bühne elektrische Gitarren dabei hätten, dann wäre es auch in Ordnung. Also dann, wenn es wiederum bei allen gleich aussieht.

Die Kunst liegt bei der Folklore also in der Beschränkung?

In einem meiner Lieblingsfilme gibt es ein Zitat, das ganz schön passt: „Was nie neu war und nie alt wird, ist ein Folksong“. Das ist aus „Inside Llewyn Davis“ von den Brüdern Coen von 2013.

Wie ist das Festival denn vor 14 Jahren entstanden?

Ich habe gemeinsam mit meinem Freund René Pütsch überlegt, dass wir hier in der Stadt gerne eine Zusammenkunft für Folkmusiker hätten und nicht nur immer woanders hinfahren wollen, um diese besondere Atmosphäre zu erleben. Da haben wir im Freundeskreis und unter uns bekannten Musikern rumgefragt. Und plötzlich hatten wir ein Programm für drei Tage zusammen – also ein richtiges Festival!

Von Anfang an hatte „Folk im Fluss“ einen Mitmachcharakter. Es gibt immer Workshops, in denen die Teilnehmer etwas über Folkmusik und -tänze lernen können.

Gibt es einen von Jahr zu Jahr wechselnden roten Faden im Programm?

Das habe ich probiert, konnte es aber nicht durchhalten. Über die Jahre hat sich ein etablierter Fahrplan für das Festival herauskristallisiert. Der Donnerstag ist regionalen Bands beziehungsweise dem musikalischen Nachwuchs gewidmet.

Den Freitag, für den wir vom Mikado ins Theater des Lachens umziehen, ist als Konzertabend zum Zurücklehnen und Zuhören gedacht. Da haben wir ein Programm zu Bob Dylan.

Und der Sonnabend beginnt, wieder im Mikado, mit einem Tanz-Workshop zum Mitmachen. Dazu gibt es dann am Abend auch immer Bands, die Tanzmusik oder im weitesten Sinne tanzbare Musik spielen.

Wie wählen Sie Ihre Künstler überhaupt aus, wie werden Sie auf neue Musik aufmerksam?

Größtenteils sind es Leute, die ich selbst einmal irgendwo habe spielen sehen. Oder die ich durch Freunde kennengelernt habe, auch durch die eigene Konzerttätigkeit.

Es kommt immer mal wieder vor, dass mich Musiker anschreiben oder anrufen, weil sie hier spielen wollen. Für mich ist aber wichtig, dass ich ihre Musik kenne und sie selbst einmal erlebt habe.

Donnerstag bis Sonnabend (25.–27.1.), Mikado und Theater des Lachens, Frankfurt (Oder), www.folkimfluss.wordpress.com, Reservierungen per E-Mail: quelle@folkfluss.de