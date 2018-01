Sanierung am und im Rathaus geht weiter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) Auch in diesem Jahr wird die Sanierung am und im Rathaus in Eisenhüttenstadt weitergehen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, sind dafür rund 750000 Euro eingeplant. Ein Schwerpunkt wird sein, den Zugang zum Bereich des Standesamtes barrierefrei zu gestalten. Dazu erfolgt der Einbau einer Rampe. Schon auf der gegenüberliegenden Seite, zu den Bürgerbüros, war eine Rampe installiert worden, was nicht ganz unkompliziert war, weil dafür ein bestimmtes Gefälle vorgegeben ist, die Vorrichtung entsprechend lang ist. Zum Bereich des Standesamtes, der über eine Treppe erreichbar ist, wurde bisher bei Bedarf eine provisorische Rampe angelegt, die aber nicht den Vorschriften entspricht.

Darüber hinaus sollen die Arbeiten an der Fassaden-Rückseite des Gebäudes abgeschlossen werden. Dort ist inzwischen eine Stahlkonstruktion entstanden, die unter anderem als zweiter Rettungsweg aus dem Saal der Stadtverordneten dient.

Die denkmalgerechte Sanierung des Rathauses läuft seit 2013. Möglich wurden die umfangreichen Maßnahmen nur durch Fördermittel aus dem Programm der Städtebauförderung. Wie das Infrastrukturministerium kürzlich in einer Presseinformation mitteilte, sind bis 2020 weitere Mittel aus dem Förderttopf vorgesehen. Eine größere Maßnahme wird noch die Sanierung des Anbaus sein, in dem sich unter anderem der Saal der Stadtverordneten sowie der Wappensaal befindet. Außerdem hat über dem Saal der Fachbereich für Familie und Soziales seine Büros.

Der Bedarf an Städtebaufördermitteln liegt voraussichtlich bei 5,4 Millionen Euro für den Zeitraum von April 2013 bis voraussichtlich 2020. Die Summe beinhaltet die Mittel, die schon verbaut und diejenigen, die schon per Vertrag gebunden sind. Im vergangenen Jahr sind laut Ministerium gut zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden.

Die Arbeiten am Rathaus waren lange immer wieder zurückgestellt worden, weil das Geld zunächst in die Sanierung von Kitas und städtischen Schulen gesteckt wurde.