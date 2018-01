Förderung für neue Arztpraxen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und die brandenburgischen Krankenkassen unterstützen auch 2018 finanziell die Ansiedlung ambulant tätiger Ärzte in Eisenhüttenstadt. So gibt es eine Förderung von bis zu 55000 Euro für einen Haus-, Kinder- und Augenarzt.

Geht man nach der aktuellen Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB), dann ist in Eisenhüttenstadt die Versorgung mit Hausärzten allein den Zahlen nach gesichert. 24,25 Allgemeinmediziner waren demnach zum 30. Juni des vergangenen Jahres in der Region Eisenhüttenstadt gemeldet. Das ergibt einen Versorgungsgrad von 103 Prozent. Doch wer in Eisenhüttenstadt schon einmal als Neu-Patient einen Termin bei einem Hausarzt gesucht hat, wird schnell merken, dass Realität und Statistik auseinanderklaffen. Dass die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und die brandenburgischen Krankenkassen die Ansiedlung von Hausärzten in Eisenhüttenstadt mit bis zu 55000 Euro fördern, ist auch nicht unbedingt nur in einem Notstand begründet. "Das Alter der niedergelassenen Ärzte spielt zum Beispiel eine Rolle für die Entscheidung", erklärt Christian Wehry, Pressesprecher der KVBB. Und da lässt sich sehr wohl abschätzen, ob und wann zu Problemen kommen kann.

Das gleiche gilt für die Kinderheilkunde. Zwei Kinderärzte gibt es in Eisenhüttenstadt. Eine mögliche Förderung berücksichtigt auch da, dass aus Altersgründen in den kommenden Jahre eine Praxis freiwerden könnte. Wobei eigentlich nicht mal ansatzweise ein Bedarf besteht. Denn bei den Fachärzten wird der Versorgungsgrad auf einen ganzen Planungsbereich berechnet, in diesem Fall auf den Landkreis Oder-Spree und die Stadt Frankfurt. Für den gesamten Planungsbereich liegt der Versorgungsgrad bei 220 Prozent. Doch inzwischen hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass dieser Maßstab zu grob ist - vor allem in Frankfurt gibt es viele Fachärzte -, den Bedarf nicht in allen Regionen des Planungsbereiches widerspiegelt.

Ziemlich deutlich ist das bei den Augenärzten. In Eisenhüttenstadt gibt es inzwischen nur noch ein Praxis. Der Versorgungsgrad im Planungsbereich liegt aber bei 126,6 Prozent. Eigentlich ist der Bereich für weitere Zulassungen gesperrt.

Wo Förderbedarf besteht und es Versorgungsdefizite gibt, entscheidet jährlich der sogenannte Landesausschuss. "Das Gremium ist paritätisch aus Vertretern von Krankenkassen und Vertragsärzteschaft besetzt", sagt Christian Wehry. Stadtverwaltungen sind nicht involviert. Der Pressesprecher bestätigt aber, dass die KVBB mit vielen Städten und Landkreisen auch zu diesem Thema einen engen Kontakt pflegt. "Der Landesausschuss schaut dabei auf die aktuelle und die zukünftige Versorgungssituation."

Vor kurzem wurden die Ergebnisse für dieses Jahr bekanntgegeben. "2018 werden in - nach wie vor - sechs verschiedenen Arztgruppen und 22 verschiedenen Raumregionen insgesamt 32 Förderregionen Neu-Niederlassungen und Praxisübernahmen gefördert. 2017 waren es 24 verschiedene Raumregionen - bei 37 Fördergebieten insgesamt", sagt Christian Wehry. Der Mittelbereich Eisenhüttenstadt war schon im vergangenen Jahr mit drei Arztgruppen vertreten.

Der gewährte Sicherstellungszuschlag gliedert sich in zwei Teile. Der finanzielle Zuschuss beträgt 25000 Euro bei einer möglichen Praxisübernanhme und 20000 bei einer Praxisneugründung. "Zusätzlich dazu wird Vertragsärzten in Förderregionen bei Übernahme bzw. Neugründung einer Praxis ein einmaliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 30000 Euro gewährt, so dass Förderungen von insgesamt bis zu 55000 Euro möglich sind", so Christian Wehry.