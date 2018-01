Japaner investieren in Frankfurt

Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Das japanische Elektronikunternehmen Yamaichi plant am Standort Frankfurt, mit neuesten Technologien Produkte für den europäischen Markt zu produzieren. Dafür will der Konzern ein neues Werk im Gewerbegebiet Markendorf bauen. Das kündigte der Europa-Chef von Yamaichi Electronics Helge Puhlmann am Donnerstag an.

Yamaichi Electronics sieht sich gut aufgestellt für das "Wettrüsten" um dünne und leichtgewichtige, aber dennoch leistungsfähige Verbrauchergeräte wie Smartphones, die Teile auf einem Halbleiterbaustein benötigen. "In fast jedem IPhone befindet sich ein Teil aus unserem Werk in Frankfurt", betont Helge Puhlmann. Kein anderes Unternehmen in Brandenburg produziere solche Teile. "Wir können Löcher bohren, die viel dünner sind als ein menschliches Haar",sagt er. Das Unternehmen mit seiner einzigen europäischen Produktionsstätte in Frankfurt sei vor allem Weltspitze im Zerspanungsbereich.

Das Elektronik-Unternehmen wird voraussichtlich im Herbst, kündigt Puhlmann an, die Produktion von Flachkabeln mit Steckerverbindungen in Frankfurt aufnehmen. Das dafür notwendige Equipment habe man in Korea gekauft. Abnehmer dieses Produkts sei unter anderem ein großer Automobilkonzern aus Ingolstadt. Dieses Produkt werde dann in Europa einzig in Frankfurt produziert.

Yamaichi, das seit 2006 in Frankfurt auf dem Gelände des ehemaligen Halbleiterwerkes produziert, will auch eine neue Fertigungsstätte am Standort bauen. Dafür und für weitere Erweiterungsbauten wird der Konzern im Gewerbegebiet Markendorf ein Grundstück mit 25 620 Quadratmetern erwerben, informiert Puhlmann. Etwa zehn Millionen Euro will Yamaichi investieren. Hinzukämen Investitionen in Millionenhöhe in neue hochmoderne Maschinen. Im Juli 2019 soll das Werk in Betrieb gehen, voraussichtlich im April ist Grundsteinlegung. "Die Finanzierung steht. Die Sparkasse Oder-Spree beteiligt sich daran", betont Puhlmann. Mitte Februar rechne er mit der Unterschrift unter die entsprechenden Verträge.

Puhlmann bedankt sich bei OB Martin Wilke für die "extrem innovative Unterstützung der Stadt" bei der Ansiedlung und dem Wachsen des Unternehmens am Standort. Er räumt ein, dass es für das Unternehmen durchaus auch Alternativen zum Standort Frankfurt gegeben habe. "Der Bau eines neuen Werkes in Frankfurt ist auch ein Statement für den Standort Frankfurt", betont Puhlmann. Dass Siemens, ein Hauptkunde von Yamaichi, regelmäßig in Frankfurt Meetings mache, sei auch ein erwähnenswerter Nebeneffekt. Wilke hebt hervor, dass Yamaichi kontinuierlich gewachsen sei. Er freue sich über die neue Investition zu diesem Zeitpunkt auch deshalb, weil die Mikroelektronik in Europa insgesamt wieder an Bedeutung gewinne und wachse. "Diese Investition macht uns am Standort Mut", betont Wilke.

Derzeit beschäftigt Yamaichi in Frankfurt 110 Mitarbeiter. "Wir wollen am Standort auch nach dem Neubau des Werkes weiter kontinuierlich wachsen. Mit Erweiterungen in den nächsten vier, fünf Jahren können es bis zu 250 Mitarbeiter am Standort Frankfurt werden", kündigt Puhlmann an. Er rechne in den nächsten vier, fünf Jahren mit weiteren Investitionen von 20 Millionen Euro.

Yamaichi Electronics hat Produktionsstätten in Japan, auf den Philippinen, in Korea und in Frankfurt (Oder). Das Europäische Design Zentrum des Unternehmens befindet sich in München. Dort arbeiten 70 Ingenieure, die rund 400 neue Produkt-Designs pro Jahr entwickeln, berichtet Puhlmann. Diese weltweite Produktions- und Entwicklungsbasis bedeute hohe Flexibilität und schnelle Realisierung von Projekten.