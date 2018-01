Mitarbeiter überlastet

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Für das Projekt "Bildungsmodule zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für die kommunale Verwaltung in Mittelstädten" hat die Lokale Agenda einen Teilnahmeantrag für Falkensee gestellt, der jedoch in die städtische Trägerschaft übernommen werden müsste, um wirksam zu sein. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde dem Hauptausschuss am Mittwoch von den Fraktionen GRÜNE/ABü und DIE LINKE vorgelegt.

Die Relevanz der Thematik sei bei der Überschwemmung in Leegebruch erst kürzlich deutlich geworden, warb Ulf Hoffmeyer-Zlotnik als Vertreter der Lokalen Agenda für die Übernahme des Antrags durch die Stadtverwaltung. "Die Niederschläge werden zunehmen, die Problematik ist spürbar." Die Stadtverwaltung indes sieht sich durch die Fülle der Aufgaben überfordert. "Es gibt inzwischen ein Klimaschutzkonzept, dies ist der pflichtige Teil, den wir zuerst abarbeiten müssen", sagte Baudezernent Thomas Zylla. Die Qualität dieses Klimaschutzkonzepts sollte nicht gefährdet werden durch die Beschäftigung mit der "Kür", nämlich den geforderten Bildungsmodulen. "Als "On-Top" oder "Nice-to-have" ist das in Ordnung, aber wir sollten einen Schritt nach dem anderen machen. Wir können nicht alles gleichzeitig tun." Ursula Nonnemacher als Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN/ABü zeigte sich fassungslos. "Klimafolgenanpassung ist das wichtige Thema schlechthin! Wir haben nun schon durch die Vorarbeit der Lokalen Agenda die Aussicht, dass uns 90 Prozent der Kosten für diese Bildungsmodule finanziert werden. Diese Mittel sausen zu lassen, wird unsere hochengagierte Einwohnerschaft frustrieren." Eine rechtliche Prüfung des Antrags stünde aus, hielt Bürgermeister Heiko Müller dagegen, Eigenmittel müssten zugesichert werden. "Wenn wir das machen, wird es zu Lasten der Leute, zu Lasten der Qualität der anderen Projekte gehen. Die Mitarbeiter haben den Kopf dafür nicht frei, es kann nur schlechte Qualität dabei herauskommen. Wir haben ein Überlastungsproblem, können das nicht leisten", so Müller. Laut Dezernent Dr. Harald Sempf liegt bereits eine erhebliche Anzahl an Überlastungsanzeigen der Verwaltungsmitarbeiter vor, eine Organisationsuntersuchung läuft. Der Antrag wird nun in der SVV behandelt.