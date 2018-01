Hertha trifft auf Lieblingsgegner

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Hertha BSC empfängt mrorgen Abend in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Vom Wirbel um BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang will sich niemand ablenken lassen, zumal die Statistik für die Berliner spricht.

Trainer Pal Dardai präsentierte sich bestens gelaunt - trotz des Wintereinbruchs und einer Sturmwarnung - vor der Partie des von ihm trainierten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am heute Abend gegen Borussia Dortmund. "20.30 Uhr, ein schönes Stadion, ein geiles Spiel - und ganz Deutschland schaut zu", befindet der Ungar. Um bestens vorbereitet zu sein, hat er das Abschlusstraining extra vorverlegt, um den für den Donnerstagnachmittag angekündigten Wetterkapriolen aus dem Weg zu gehen.

Auch von einer Ankündigung seines BVB-Kollegen Peter Stöger lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Österreicher plant für das Duell im Berliner Olympiastadion am Freitagabend, für das Hertha 65 000 Zuschauer erwartet, mit seinem Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang. Zwar ist der Gabuner nach seiner Suspendierung und trotz aller Spekulationen um einen Wechsel in die englische Premier League - der FC Arsenal aus London gilt als Interessent - durchaus ein Wackelkandidat, aber Stöger will dem Torjäger, der bisher 15 Tore in der Bundesliga-Saison erzielt hat, eine Chance geben. "Ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm und habe ihm gesagt, was von ihm erwarte: Gas geben im Training", sagt Stöger. Und sein Sorgenkind hielt sich offenbar daran. Er zeigte sich engagiert und schob sogar Extraschichten. "Wenn er mit nach Berlin kommt, wird er spielen", erklärt der Coach.

Für Dardai kein Problem. "Wir haben immer einen Plan. Vielleicht hilft die letzte Gier, der letzte Wille", sagt der Ungar. Er selbst kann bis auf den verletzten Innenverteidiger Karim Rekik mit allen Profis planen. Auch Außenverteidiger Peter Pekarik ist wieder fit und würde dem Coach ermöglichen, auf der rechten Seite Mitchell Weiser wieder nach vorne zu schieben, um noch mehr Druck ausüben zu können. Zumal er gegen die Dortmunder mit mehr Räumen für seine flinken Spieler rechnet.

Für die Berliner spricht in jedem Fall die Statistik. Von den vergangenen drei Bundesliga-Heimpartien hat Hertha gegen die Westfalen zwei gewonnen und einmal Remis gespielt - Aubameyang war immer dabei. Überhaupt ist die Bilanz gegen die Spitzenclubs der Liga in dieser Spielzeit ansehnlich. Beim Zweiten in Leipzig gelang ein Sieg (3:2), der aktuelle Fünfte aus Leverkusen wurde daheim bezwungen (2:1), und selbst den Über-Bayern wurde beim 2:2 ein Punkt abgerungen - auch wenn da nicht Jupp Heynckes, sondern noch Willy Sagnol auf der Trainerbank saß. Angst muss Hertha also nicht haben vor dem Duell gegen den BVB. Selbst wenn eine Niederlage mal wieder einen Fehlstart bedeuten und damit die traditionelle Rückrundenschwäche zum Thema werden würde.