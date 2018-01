Spreetal wird Naturschutzgebiet

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Eremit ist schuld. In 50 Jahren könnte die seltene Käferart ausgestorben sein, deshalb gilt es, ihren Lebensraum zu schützen. Westlich der Ortslage Berkenbrück befindet sich ein solch rar gewordener Lebensraum auch für Teichfledermäuse und Hirschkäfer - das Land möchte ihn zum Naturschutzgebiet erklären.

Dagegen wehrt sich die Stadt als Eigentümerin der Waldfläche. "30 Hektar Wald werden damit der wirtschaftlichen Nutzung entzogen", sagte Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst in der Hauptausschussitzung am Mittwochabend. Einen finanziellen Ausgleich gebe es dafür nicht. Der müsste bei bleibenden Fixkosten der stillgelegten Fläche 250 Euro pro Jahr und Hektar betragen, so Thomas Weber. Der Stadtforstdirektor hatte das Thema auf die Tagesordnung gebracht, weil die Stadt Fürstenwalde bis Ende Januar eine Stellungnahme zum Vorstoß des Landesamtes für Umwelt (LfU) abgeben muss. Der Verordnungsentwurf sieht vor, das bestehende FFH-Gebiet "Spree" - ein nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesenes Schutzgebiet entlang des Spreetals - im Raum Berkenbrück zu erweitern und in das Naturschutzgebiet "Spreetal zwischen Neubrück und Fürstenwalde" zu überführen.

"Wir sind nicht völlig gegen die Ausweisung als Naturschutzgebiet", sagte Hengst. Bedenken habe man nur bei der Fläche im Bereich von Berkenbrück. "Wenn wir den Schutz wollen, sollten wir uns selbst binden." So wie es die Stadtverordneten 1999 für zwei an das betreffende Waldstück grenzende Flächen getan haben: Damals wurden 22 Hektar zu Schutzwald erklärt, weil sie eine besondere Funktion für den Biotop- und Artenschutz haben. "Die Stadt wäre bereit, den Lückenschluss vorzunehmen", erklärte Weber die Absicht, auch die Fläche bei Berkenbrück als Schutzwald zu sichern. Die Ausschussmitglieder empfahlen der Verwaltung, diese Möglichkeit im Rahmen ihrer Stellungnahme durch das LfU prüfen zu lassen.

Bis 2018 müsse Brandenburg seine gemeldeten FFH-Flächen, für die es von der EU Geld bekommen hat, als besondere Schutzgebiete ausweisen, sagte Detlev von Heydebrand vom LfU, der im Ausschuss anwesend war. Wolle die Verwaltung eine Entschädigung dafür haben, dass Gebiete hierdurch forstwirtschaflich unnutzbar würden, müsse sie auf politischem Wege Einfluss nehmen. "Das ist die Gelegenheit, um als kommunaler Forstbetrieb beim Land Druck aufzubauen, eine entsprechende Regelung zu erlassen", sagte Stadtforstdirektor Weber.