Karnevalisten haben keinen Spaß

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Das Bauordnungsamt des Kreises hat das Kulturhaus bis auf Weiteres gesperrt. Sämtliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden, bis die Brandschutzmängel nachweislich behoben sind. Das trifft die Karnevalsgemeinschaft, die hier ihren Sitz hat, besonders hart.

Die gewohnt fröhliche Stimmung bei den Mitgliedern der Rüdersdorfer Karnevalsgemeinschaft will und will sich mitten in der fünften Saison nicht einstellen. Zuzeiten, in denen seit inzwischen 56 Jahren das Lampenfieber steigen sollte, kullern in diesem Jahr Tränen.

Die kleine Karnevalsprinzessin, die lange an ihrem Text gelernt hat, konnte ihn nicht zum Besten geben - der Kinderkarneval musste abgesagt werden. Die Senioren, die sich wie jedes Jahr auf Stimmung und Maskerade freuen, wurden enttäuscht - ihre Karneval musste abgesagt werden. Auch die an diesem Wochenende geplanten Abendveranstaltungen werden nicht stattfinden.

Das Lachen ist dem Vorstandsvorsitzenden Steffen Mancke schon lange vergangen. "Wir sind wie alle anderen von der Schließung des Hauses überrascht worden", sagt er. Den Ernst der Lage mit dem Brandschutz hatte man auch den Nutzern lange verheimlichen können. Was ihn aber am meisten ärgert, ist, dass er keine Informationen bekommen habe. "Man hat uns im Ungewissen gelassen, und vor allem allein", sagt er. Aus dem Rathaus oder von der Kultur GmbH habe es keine Informationen gegeben.

Wie schlimm es tatsächlich ist, habe er - wie viele andere auch - nur der Märkischen Oderzeitung entnehmen können, sagt er. "Nicht einmal unsere E-Mails an Gemeindevertreter und Gemeindeverwaltung wurden beantwortet. Das macht unsere Planung besonders schwierig, wenn nicht sogar unmöglich."

Zum Glück habe er einen Verein hinter sich, der zusammenhalte und mitziehe. So hätten sich die Tanzgruppen sofort in die Spur begeben, um Trainingsmöglichkeiten aufzutun. "Denn der Trainingsbetrieb und die Proben müssen schließlich weitergehen." Unterschlupf haben sie im Pfarrhaus, in Restaurants und der Sporthalle gefunden.

Man habe auch Hunderte Kartenbesitzer anrufen müssen, um die gebuchten Termine abzusagen. Im Vertrauen auf die Aussage des Bürgermeisters habe man unter Vorbehalt neue Termine angegeben, an denen bereits gekaufte Karten Gültigkeit haben. Das wären am 3. Februar eine Abendveranstaltung, am 4. Februar der Seniorenkarneval, am 9. Februar eine weitere Abendveranstaltung und am 18. Februar der Kinderkarneval. "Aber ob darauf Verlass ist, können wir als Mieter des Saales natürlich nicht garantieren", sagt Mancke.

Er zeigt sich vor allem "sehr enttäuscht" über das Verhalten des Ehrenmitglieds des Vereins, den Rüdersdorfer Bürgermeister André Schaller. "Im vorigen Jahr, zu unserer 55. Session, hat er gar übers Fernsehen berichtet, was für ein ,wichtiger Faktor die RGK fürs kulturelle Leben in der Gemeinde' wäre", erinnert sich Mancke. "Und nun - Nichts!"

Für die 100 Rüdersdorfer Karnavalisten hängt an der Unsicherheit des Veranstaltungsortes noch viel mehr dran, als enttäuschte Besucher. "Wir haben die Technik gebucht, den DJ, die Blaskapelle, das Catering", sagt Mancke. "Ob die so kurzfristig zu neuen Terminen Zeit haben ...?" In andere Säle umzuziehen, sei weder logistisch noch finanziell in der Kürze der Zeit machbar.

"Die Saison 2018 ist für uns gelaufen, bevor sie richtig angefangen hat", sagt er. "Wir halten die Fahnen trotzdem hoch."