Die Falkenseer haben das Wort

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Zur Auswahl der Gestaltung eines möglichen Falkenseer Hallenbads wird es voraussichtlich im März einen offenen Bürger-Workshop geben. Dr. Linus Strothmann vom Büro für Vielfalt stellte am Mittwoch im Hauptausschuss den Zeitplan für ein Beteiligungskonzept vor. Zwei Schritte sollen es werden, zunächst werden drei Varianten diskutiert, danach folgt eine flächendeckende Befragung. Ziel ist ein Beschluss der Stadtverordneten im Juni.

Ausgehend von den Erfahrungen bei der Standortbeteiligung erwartet Strothmann zur ersten Veranstaltung rund 170 Teilnehmer. Inhaltlich wird es um die Frage gehen, ob von der Bevölkerung die Minimalvariante oder eine Ausstattung des Bades mit Gastronomie und Sauna favorisiert wird, eine dritte Möglichkeit wäre die zusätzliche Einrichtung einer Kegelbahn.

Jeder kann sich einbringen, allerdings sind laut Strothmann dort nicht unbedingt repräsentative Aussagen zu erwarten. "Erfahrungsgemäß kommen zu diesem offenen Workshop vorwiegend Leute, die vorgeprägt sind und ein besonderes Anliegen zu diesem Thema haben. Gegner des Hallenbades werden wohl eher nicht kommen."

Zum zweiten Workshop soll deswegen eine statistische Kontrollgruppe von rund 40 Einwohnern mit geschichteter Zufallsauswahl eingeladen werden. Im April könnte bei funktionierendem Zeitplan die politische Entscheidung für eine der drei Varianten erfolgen.

Danach soll ein klares Votum durch eine flächendeckende Befragung erfolgen, Fragebögen werden dann in die Haushalte verschickt. Vorzugsweise über eine Ja/Nein-Auswahl soll so in Erfahrung gebracht werden, ob die Bevölkerung von Falkensee das Hallenbad in der dann beschlossenen Variante realisieren möchte.

"Das ist konkret - wollt ihr dieses Bad oder nicht", sagte Bürgermeister Heiko Müller am Mittwoch. Eine solche Abfrage lasse sich gut auszählen, und je mehr Fragen gestellt würden, desto weniger könne es funktionieren. "Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren, damit die Leute das auch verstehen. Informationen sollten wir mitschicken, aber die Leute sind nicht geneigt, zehn Seiten zu lesen. Sie schmeißen das dann eher weg, außerdem entstehen hohe Portokosten." Unterschiedliche Meinungen gab es zu der Frage, welcher Teilnehmerkreis für die flächendeckende Befragung auszuwählen sei. Die Verwaltung favorisiert in diesem speziellen Fall die Variante, alle Einwohner "ab null Jahren" zu befragen. "Natürlich kann ein einjähriges Kind nicht votieren, aber dies ist eine Möglichkeit, Familien Gewicht zu geben. Die Kinder werden die künftigen Nutzer des Bades sein", so der Verwaltungschef. Daniela Zießnitz (CDU) dagegen meinte: "Wenn wir mündige Entscheidungen von Bürgern haben wollen, müssen wir Informationen beilegen. Wenn das dann jemand wegschmeißt, müssen wir das akzeptieren. Ich möchte die Fragestellung diskutieren, Kosten müssen transparent sein. Bau- und Betriebskosten sollten nicht nur aufgelistet, sondern ins Verhältnis gesetzt werden zu sonstigen freiwilligen Leistungen wie zum Beispiel Aufwendungen für Bibliothek oder Waldbad." Ihr Fazit: Kinder sollten ab 14 Jahren ihr Votum abgeben dürfen.

Strittig war am Mittwoch auch die Frage, ob der Bau des Hallenbads nun schon beschlossene Sache ist oder nicht. Im Haushalt sind bisher lediglich Planungsmittel eingestellt, derzeit arbeiten Architekten an Kostenprognosen.