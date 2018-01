Ganz späte Saison-Siegpremiere

Uwe Schreiber

Schwedt/Oder (MOZ) Schwedt. Wenn sich die Basketballer der BG Schwedt am Sonnabend auf den Weg nach Rathenow zum vorletzten Hauptrunden-Spieltag der Herren-Oberliga machen, reisen sie nicht mehr mit leeren Händen: Mit einem 79:49-Erfolg gegen BBC Cottbus II hatten sie zuletzt die ersten Saisonpunkte eingefahren.

Zum Kellerduell empfing der punktlose Achte den Siebten.Das Hinspiel in Cottbus war für die Oderstädter mit 15 Punkten Differenz verloren gegangen - um die Rote Laterne abgeben zu können, musste man nun also höher gewinnen. Diese Revanche glückte eindrucksvoll.

Mit drei Jugendspielern im Team war eine Formation zusammengestellt worden, die als gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Nachwuchs bestand. Zu Beginn in der Abwehr mit einer sogenannten Mannverteidigung spielend, ließ der Gastgeber die Cottbuser noch zu vielen einfachen Punkten kommen. Durch gekonnten Einsatz von Center Fabian Hahn konnte im Angriff jedoch gut dagegen gehalten werden. Auch aus der Halbdistanz trafen die Oderstädter bald besser. Kurz: Die Offensive funktionierte gut, doch in der Abwehr ließ man einfach zu viele Punkte zu. Zur Halbzeit führten die Schwedter nur mit einem Punkt (39:38). Ein Sieg gegen Cottbus - zumindest der in der Addition beider Vergleiche - schien mehr als fraglich!

Die gesammelten Erkenntnisse wurden in der Pause gut analysiert. Veränderungen gab es daraufhin in der Defensivarbeit. Das Spielen einer "Zonenverteidigung" zeigte dann auch die gewünschte Wirkung. Die Lausitzer hatten große Probleme im Angriff, trafen ihre Distanzwürfe nicht mehr und kamen mit dem Ball auch nicht zielstrebig genug unter den Korb. Der Schwedter Angriff lief dagegen wie geschmiert - selbst die BGS-Jugendspieler schlossen Angriffe erfolgreich ab und erzielten wichtige Punkte.

Über die Viertelergebnisse 23:6 und 17:5 im dritten und vierten Spielabschnitt kamen die Oderstädter tatsächlich noch zum erhofften Kantersieg - mit dem deutlichen 79:49 konnte insgesamt der Direktvergleich gegen Cottbus II gewonnen werden. Endlich wurde der langersehnte erste Saisonsieg eingefahren. Platz 7 ist erreicht. Alle Spieler waren glücklich und schöpfen hoffentlich Zuversicht für die anstehenden Aufgaben.

In der Hauptrunde gibt es zunächst noch zwei Partien - beim Tabellenvierten SpG Rathenow/Brandenburg (4.) wird man am Sonnabend versuchen, besser als beim 73:98 in heimischer Halle abzuschließen. Es folgt am 27. Januar die Partie gegen den Oranienburger SV, dem man in der Hinrunde auswärts mit 62:86 unterlag. Für beide Schwedter Kontrahenten geht es noch um Platz 4 und den Einzug in die Meisterrunde. Die Schwedter werden dann die Abstiegsrunde um die Ränge 5 bis 8 bestreiten.

BG Schwedt: Sami Almaradni, Eric Fiedler (8 Punkte), Tim Förstenberg (8), Jörg Grau-denz, Toni Gubernus (9), Fabian Hahn (28), Felix Hornig (6), Marcel Köpenick (9), Tom Lindemann, Yannick Riege (5), Manuel Wilczek (6)