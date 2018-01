Treff sehr sportlicher Generationen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) 44 Sportler aus Vereinen der Stadt und von Frankfurter Stützpunkten gewannen 2017 bei Deutschen Meisterschaften Gold oder internationale Medaillen. Im Beisein von Vertretern der Stadtpolitik, Sponsoren und Sportbünden wurden sie genau wie 24 Trainer bei der Sportlerehrung der Stadt Frankfurt gewürdigt.

"Ich staune immer wieder über die vielen Sportarten, die in der Stadt betrieben werden. Wir werden Vereine in unserer Kundenzeitschrift vorstellen", kündigte Jörg Neuhaus, Geschäftsführer der Stadtwerke Frankfurt an, die wie die Sparkasse Oder-Spree zu den größten Sportförderern in der Stadt gehört.

Die bei der Sportlerehrung am Mittwoch für ihre Leistungen und Verdienste gewürdigten 68 Sportler und Trainer vertreten neun Sportarten. Und sie verkörpern Werte wie "Standhaftigkeit, Erfolgsorientierung, Kämpfertum", betonte Thomas Schneider, Vorstand bei der Sparkasse Oder-Spree.

Doch die Sportler genießen auch die andere, lockere Seite des Lebens. Für die musikalisch von Svea Westphal (Akkordeon) und Johanna Krech (Klarinette) begleitete Veranstaltung im Hansesaal des Bolfrashauses hatten sich einige besonders in Schale geworfen. Ohne Ohrenschützer, Ringeranzug, Boxtrikot und -handschuhen oder Badeanzug, dafür in Bluse und Rock, in hohen Schuhen, mit schickem Hemd oder der Uniform des Arbeitgebers war mancher kaum wiederzuerkennen.

Auch die Sportschützinnen hatten sich schick gemacht. "Die Ehrung ist doch etwas Besonderes, da will man sich etwas Besonderes anziehen", so Maria Kastornykh (18). Bettina Valdorf (20) freute sich, Zeit zum Reden zu haben und Steffen Haupt zu treffen. "Das war mein Trainer, als ich noch geboxt habe." Längst ist sie eine sehr gute Flintenschützin, will jetzt in ihrem ersten Jahr bei den Damen "reinkommen, mithalten und den einen oder anderen nationalen Erfolg holen. Mein großes Ziel bleiben die Olympischen Spiele." Schon 2020? "Wenn das in meinem Traumland Japan klappt, um so besser", lacht sie.

Als etwas Besonderes empfand auch Udo Weiß den Abend, obwohl er schon mehrfach für seine DM-Titel im Armwrestling geehrt worden ist. "Ich fand es eine sehr gute Geste, dass jemand geehrt wurde, der sich über viele Jahre ehrenamtlich engagiert." Er meinte den Vereinsvorsitzenden bei Tiefbau, Frank Magiera, der als Sympathiegewinner der Lotto Brandenburg GmbH ausgezeichnet wurde.

Udo Weiß selbst gehört zu den Sportlern, die im höheren Alter erfolgreich bleiben. Wie ihm das gelingt? "Man muss regelmäßig trainieren, dann bleibt die statische Kraft erhalten. Und man muss an vielen Wettkämpfen teilnehmen", meint der 47-Jährige bezogen auf das Armwrestling. Sechs-, siebenmal im Jahr ist er dazu bundesweit und im Ausland unterwegs - alles selbstfinanziert. Ihm pflichtet Ulrich Ruhe bei. Der Pistolenschütze von den Märkischen Teufeln verweist zudem auf "Ehrgeiz, Erfahrung und eine gute Ausrüstung". Für seine Großkaliber-Pistole stellt der inzwischen elffache Deutsche Meister die Munition selbst her.

Der Abend spannte einen Bogen über mehrere Sportlergenerationen, von den Senioren bis zu den "Küken" wie den Boxerinnen Juliana Kebschull und Fenja Sturzenbecher. "Für mich ist es etwas Großes, mit Sportlern geehrt zu werden, die schon mehr erreicht haben", sagt die 14-Jährige Juliana, die sich nach dem Wechsel zu den Junioren sofort für die EM qualifizieren will. Das selbe Ziel verfolgt die 13-jährige Fenja, die angesichts der wenigen weiblichen Boxerinnen an der Sportschule kein Problem hat, gegen Jungen zu trainieren. "Man gewöhnt sich dran."

Damit das sportliche Umfeld stimmt, sind gute Trainingsbedingungen notwendig. Am Olympiastützpunkt werden in diesem Jahr die Umbauten in der Radsporthalle beendet und zu "99 Prozent steht fest, dass 2018 der Schießstand und die Turnhalle an der Sportschule mit Landes- und städtischen Mitteln saniert werden", informierte OSP-Leiter Wilfried Lausch.