Knapper geht's nicht

Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Die Handballer des Neuenhagener HC stehen im Kreispokal im Halbfinale. Denkbar knapp mit 21:20 schlugen die Männer aus Neuenhagen die BSG Pneumant Fürstenwalde. Es war eine über alle Spielphasen hinweg rasante und vor allem spannende Partie.

Die Männer aus der Spreestadt kamen mit etwas Wut im Bauch in die Gartenstadt-Halle, denn der NHC war bisher die einzige Mannschaft, die Pneumant in dieser Saison besiegt hatte. Das war im Spiel der Kreisliga.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen und war in erster Linie von der konsequenten Arbeit in beiden Abwehrreihen gekennzeichnet. Bei Halbzeit führte der Gastgeber mit 10:8. Neuenhagens Trainer Peter Rudolph forderte seine Mannschaft in der Pause auf, genauso konzentriert weiter zu spielen. Das war notwendig, da die ersten zehn Minuten einer zweiten Halbzeit gewöhnlich der Schwachpunkt des NHC ist. Fürstenwalde glich trotzdem aus und ging sogar in Führung. In der Folge konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Durch eine kämpferische Mannschaftsleistung und nach der Ansprache im Team-Timeout von Kapitän Marvin Reuss "Das ist unsere Halle, unser Spiel und wird unser Sieg" wurden die letzten Kräfte mobilisiert. Spieler des Tages war Tom Miersch. Der Neuenhagener erzielte kurz vor dem Schlusspfiff das Siegtor zum 21:20. Das Halbfinale wird am 10. bzw. 11. März ausgetragen. Im Halbfinale stehen TSG Rot-Weiß Fredersdorf III, MTV 1860 Altlandsberg III sowie der HSC 2000 Frankfurt II.