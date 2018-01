Auch rückwärts zum Erfolg

Roland Hanke / Irina Retzlaff

Fürstenwalde (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36Kandidaten vor. Heute: Elite-Einradquartett des KRTC Fürstenwalde.

Präzision, Geschick, Anmut und perfektes Zusammenspiel - das sind nur einige Attribute, die für eine erfolgreiche Wettkampfgestaltung im Kunstradsport nötig sind. Und das erfordert ein kontinuierliches und hartes Training, am besten gemeinsam. "Letzteres ist für die älteren Sportlerinnen oft schwierig. In der Zeit des Übergangs von der Schule zum Beruf muss der Verein immer wieder Mitgliederverluste in Kauf nehmen. Die Ausbildungs- oder Studiumplätze liegen oft fern der Heimat und mit dem Weggang der einzelnen Sportler lösen sich regelmäßig erfolgreiche Mannschaften auf", erklärt Irina Retzlaff, Vorsitzende des Ketschendorfer Rad-Touren-Club (KRTC) Fürstenwalde.

So ging es vor zwei Jahren dem damaligen Einrad-Quartett der Frauen. Die heutige Elite-Mannschaft wurde daraufhin 2016 neu formiert. Zu ihr gehören Julia Domke, Sophie Schönegge und die Schwestern Vanda und Leila Büscher. "Die jungen Damen trainieren also erst seit zwei Jahren zusammen, sind allerdings nicht als Neulinge zusammengekommen. Alle vier haben jahrelange Erfahrungen im Einradfahren", sagt Irina Retzlaff, die zugleich Trainerin ist. "Drei von ihnen sind auch Kunstradspezialistinnen und die Büscher-Schwestern auf ihren Kunsträdern auch noch aktiv im Wettkampfgeschehen unterwegs."

Das neue Einrad-Quartett des KRTC hatte sich schnell die Favoritenrolle im Land Brandenburg erarbeitet, der die sympathischen Mädels auch 2017 gerecht wurden. Die jungen Frauen fahren fast alle Elemente ihrer Kür rückwärts - synchron und unbeschwert, so dass man fast glauben möchte, es sei einfach. "Beim Fürstenwalder Stadtfest konnten sich jedoch mehrere Besucher am KRTC-Stand davon überzeugen, dass es nicht so ist. Den meisten gelingt es auf Anhieb nicht einmal, auf das Rad aufzusteigen. Geschick, Balance und Feingefühl, gepaart mit langjährigem Training, machen solche Leistungen erst möglich, wie sie die Elite-Fahrerinnen zeigen", weiß Irina Retzlaff.

In Brandenburg werden jährlich drei Runden im Landespokal ausgetragen, außerdem nehmen die Sportler an den Landesmeisterschaften teil und können sich dort für die Ostdeutsche und die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Die Teilnahme an den Wettkämpfen stand für Sophie Schönegge, Julia Domke, Leila und Vanda Büscher im Januar 2017 jedoch auf der Kippe, denn bei einem Einbruch im Vereinsheim wurden zwei ihrer Einräder gestohlen. "Die Wettkampfmaschinen sind kostspielig. Die Hilfe kam jedoch schnell und unbürokratisch aus der Stadtverwaltung Fürstenwalde - die Ersatzräder konnten kurzfristig mit Unterstützung aus der Sportförderung neu beschafft werden", erklärt die KRTC-Chefin.

Von den drei Pokalrunden zählen die beiden Besten in Summe als Gesamtpokal-Ergebnis. Die erste Runde musste der Fürstenwalder Vierer ausfallen lassen, alle weiteren Wettkämpfe aber haben die Mädels auf ihren neuen Rädern gewinnen können. Als Landesmeisterinnen haben sie sich für die Ostdeutsche Meisterschaft in Großkoschen qualifiziert. Nach einem prima Vortrag mit sauber ausgefahrenen Elementen haben sie auch von dort Gold mit nach Fürstenwalde gebracht.

Das Vereinsleben beschränkt sich bei den vier jungen Frauen jedoch nicht nur auf die Wettkämpfe. Mit Show-Auftritten bei verschiedenen Festen und Veranstaltungen sorgen sie auch dafür, dass ihre Sportart bekannt gemacht wird. Zugleich binden sie ihre jüngeren Vereinskameradinnen in die ehrenamtlichen Aktivitäten des KRTC ein. Besonders Julia Domke und Vanda Büscher unterstützen ihre Trainerin Irina Retzlaff häufig als Übungsleiterinnen, kümmern sich um den Nachwuchs und sind hin und wieder auch als Kampfrichterinnen im Einsatz.

Beim KRTC Fürstenwalde, der auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt, ist die Kunstradabteilung mit derzeit 18Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 21Jahren der stärkste Wettkampfbereich. Trainiert wird drei Tage die Woche. Dabei stehen Einer- und Zweier-Kunstradfahren sowie Vierer- und Sechser-Mannschaftsfahren auf dem Programm.