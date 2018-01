Rot-Weiß startet in die Rückrunde

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Die Handballer des SSV Rot-Weiß Friedland starten am Sonnabend in die Rückrunde der Verbandsliga Süd. In der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums erwarten sie ab 18Uhr Chemie Guben. Das Hinspiel hatten die Rot-Weißen knapp mit 26:29 verloren. Nach der 18:35-Klatsche vor Wochenfrist gegen den SC Trebbin fordert SSV-Trainer Volker Musick Wiedergutmachung von seinen Mannen: "Ich hoffe, dass die Mannschaft diesmal ein anderes Gesicht zeigt."