Frauen stehen im Mittelpunkt

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend stehen in der Müllroser Schlaubetalhalle zum Start in das neue Jahr drei Heimspiele an. Diesmal stehen nicht die Männer im Mittelpunkt, die am Sonntag bei Blau-Weiß Dahlewitz antreten müssen, sondern die Frauen, die weibliche A-Jugend sowie die männliche C-Jugend der HSG Schlaubetal-Odervorland.

Im Hauptspiel des Tages stehen sich um 18 Uhr in der Verbandsliga Süd die Frauen der HSG und der HV Ruhland/Schwarzheide gegenüber. Hier treffen mit dem Tabellensechsten und dem fünftplatzierten HV zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander.

Insofern ist von einem spannenden Spiel zweier praktisch gleichstarker Teams auszugehen. Natürlich wollen die HSG-Frauen alles daran setzen, um sich mit einem Sieg den 5. Tabellenplatz zu erobern. Dabei wird das HSG-Team sicher mit einem guten Gefühl in diese Partie gehen, da man in der Hinrunde gegen den selben Gegner auswärts mit 22:15 gewinnen konnte. Dazu werden die Gastgeberinnen alles daran setzen, um an die über 40 Minuten praktizierte starke Leistung beim Tabellendritten TSG Lübbenau aus der Vorwoche anzuknüpfen. Diesmal jedoch über die volle Spielzeit und ohne persönliche Befindlichkeiten, die der Mannschaft in Lübbenau eine mögliche Überraschung kosteten.

Dabei ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass der HV Ruhland/Schwarzheide nicht mehr mit der Mannschaft aus dem Hinrunden-Spiel vergleichbar ist. Denn die Gäste haben vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Dabei schlug die HSG unter anderem die TSG Lübbenau mit 19:17 und unterlag im letzten Punktspiel im Dezember lediglich dem Tabellenzweiten Eintracht Ortrand in eigener Halle mit 18:23.

Etwas anders sieht die Konstellation für die weibliche A-Jugend im Spiel in der Brandenburgliga ab 16 Uhr gegen den HSV Falkensee aus. Hier trifft die Mannschaft von Trainer Matthias Gliese als Tabellenachter mit 2:10 Punkten auf den Tabellenfünften aus Falkensee mit 8:8 Punkten. Insofern sind die Gäste in diesem Spiel der Favorit. Dennoch ist die HSG nicht unbedingt chancenlos. Denn in Falkensee unterlag die HSG nach einer starken Schlussphase in der Hinrunde knapp mit 18:20. Der zweite Saisonsieg scheint möglich.

Im ersten Spiel des Tages stehen sich um 14 Uhr in der Kreisliga der männlichen Jugend C der Gastgeber und die BSG Stahl Eisenhüttenstadt gegenüber. Es wäre eine Überraschung, wenn die Schlaubetaler als Tabellenletzter mit 0:20 Punkten gegen den Tabellenneunten (5:15) den ersten Saisonsieg landen könnten. Aber für Überraschungen sind die HSG-Fans immer zu haben und vielleicht überraschen die HSG-Jungs ihren Trainer mit einer guten kämpferischen Einstellung von Anbeginn. Dieser hatte bei vielen seiner Jungs vor allem Lustlosigkeit und mangelnde Einstellung beklagt.