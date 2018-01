Budenzauber mit Komplett-Bande

Jörg Matthies

Angermünde/Schwedt/Case-kow (MOZ) Nach dem 24. Uckermark-Masters zum Jahresende sowie dem Schwedter "energy-Cup" am ersten Wochenende des neuen Jahres gibt es am Sonnabend mit dem traditionellen Hallenfußball-Wettstreit um den Angermünder Energie-Pokal das dritte höherklassig besetzte Turnier dieses Winters. Landesligist AFC schickt nicht nur eine Vertretung seiner Landesliga-Mannschaft, sondern zudem ein U-23Team ins Rennen. Mit Unterstützung der Firma Gasversorgung Angermünde konnten als Gäste bislang fünf Vertretungen eingeladen werden, die ab 16 Uhr auf dem obligatorisch komplett durch eine Bande abgegrenzten Spielfeld auf Torejagd gehen.

Über viele Jahre sportliche Kontrahenten für den AFC waren zwei Gäste aus dem Nachbarkreis Barnim: Noch in der vergangenen Saison hatten die Angermünder ihre Punktspiele in der Landesklasse Nord gegen Schorfheide Joachimsthal und Fortuna Britz ausgetragen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Fakt, dass der neue AFC-Trainer Matthias Kandula (dessen Vater Dietmar ging übrigens vor Jahrzehnten für die damalige TSG Angermünde auf Torejagd) vormals Coach bei den Britzern war und schon im vergangenen Sommer zu den Wunschkandidaten des Landesliga-Aufsteigers zählte.

Als namhafter potentieller Teilnehmer hat der Gewinner des 24. Uckermark-Masters, Mecklenburg-Vorpommerns Landesligist Penkuner SV, überraschend abgesagt. Die Angermünder kümmern sich nun um einen kurzfristigen Ersatz, informierte der Gastgeber. Komplettiert wird das Feld in der Mehrzweckhalle am Gymnasium bisher durch Uckermark-Kreisoberligist Heinersdorfer SV sowie die Berliner Teams BSV Heinersdorf (Bezirksliga) und BFC Dynamo III (Kreisklasse).

Von heute Abend bis Sonntag werden bei vier weiteren AFC-Turnieren die Sieger und Platzierten ermittelt. Nach Casekow lädt der FSV Schwarz-Weiß an beiden Wochenend-Tagen D- und E-Junioren ein. Und in der Schwedter Neue-Zeit-Halle werden bei Ü-35Altherren sowie den Männern für Kreisliga und Kreisklasse die nächsten Kreismeister ermittelt.