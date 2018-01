MeToo sensibilisiert Eberswalde

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zumindest eines hat die #MeToo-Bewegung in Eberswalde und Umgebung erreicht: Die Arbeitgeber sind sensibilisiert, was die Frage der sexuellen Selbstbestimmung betrifft. Überall greifen Schutzmechanismen. Es wird aber auch vor Übertreibungen gewarnt.

Das Thema ist nicht aus der Luft gegriffen: Im Einzugsbereich der Polizeidirektion Ost seien 2016, neuere Angaben liegen noch nicht vor, 55 Fälle von sexueller Nötigung oder Vergewaltigung verfolgt worden, teilt Bärbel Cotte-Weiß aus der Pressestelle mit Sitz in Frankfurt (Oder) mit. Tendenziell werde der Zahl für 2017 höher ausfallen.

"Übergriffe mit strafrechtlicher Relevanz, wie sie aktuell aus der Filmbranche gemeldet werden, sind mir in unserem Haus nicht bekannt", sagt Dörte Beyer, die an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung als Gleichstellungsbeauftragte in der Verantwortung steht. Rund 260 Beschäftigte und 2000 Studierende, jeweils fast zur Hälfe Frauen und Männer, sind dort zu betreuen. Wo sich täglich viele Menschen treffen, bleiben Konflikte auch im Umgang der Geschlechter nicht aus. In den Beratungsgesprächen, die von der Gleichstellungsbeauftragten geführt werden, geht es nach deren Angaben hin und wieder um verbale Belästigungen und missglückte Flirtversuche.

Im vorigen Jahr habe die Hochschule an einem Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilgenommen, bei dem es darum gegangen sei, einen Gleichbehandlungscheck zu entwickeln. "Es gibt neu eine Arbeitsgemeinschaft, in der sich Studierende und Beschäftigte der Hochschule gemeinsam mit dem wertschätzenden Umgang miteinander, darunter natürlich auch zwischen Frauen und Männern, beschäftigen", führt Dörte Beyer aus. Dass durch #MeToo eine Diskussion und bestenfalls bei dem einen oder der anderen ein Umdenken angestoßen werde, finde sie gut. "Sexuelle Belästigungen - körperlich oder verbal und unabhängig davon, von wem sie ausgehen - sind nicht akzeptabel. Punkt. Es darf jedoch keine Hexenjagd oder Vorverurteilung von Personen daraus erwachsen", warnt die Gleichstellungsbeauftragte.

In der Barnimer Kreisverwaltung, in der aktuell 510 Frauen und 241 Männer tätig sind, kümmert sich Sylvia Setzkorn, Beauftragte für Gleichstellung, Migration und Integration, auch um alle Fragen, die sich aus dem Umgang der Geschlechter miteinander ergeben. "Sie berät Frauen und Männer in den Bereichen Gleichberechtigung sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zeigt Wege zur Chancengleichheit und zur Beseitigung von strukturellen Benachteiligungen auf", teilt Oliver Köhler, Sprecher der Kreisverwaltung, mit. Zu Sylvia Setzkorns Aufgaben zähle es, Schutz bei sexueller Gewalt zu bieten, in Not geratenen Frauen zu helfen und professionellen Rat zu vermitteln. Das Personal des Kreishauses könne sich darüber hinaus an alle zuständigen Mitarbeitervertretungen wenden. "Aktuell sind uns keine Übergriffe bekannt. Bei sexueller Belästigung greifen sofort arbeitsrechtliche Maßnahmen", betont Oliver Köhler. Grundsätzlich sei #MeToo zu begrüßen. Schließlich verschaffe die Kampagne dem oft verleugneten Problem der sexuellen Übergriffe Öffentlichkeit. Es sei allerdings zu bedenken: Nicht jeder oder jede Beschuldigte sei tatsächlich Täter oder Täterin. "Vorverurteilungen ohne Beweise und Gerichtsverfahren sind ausdrücklich abzulehnen", sagt der Sprecher der Kreisverwaltung.

"Jede Frau, die sich an #MeToo beteiligt, verdient meinen aufrichtigen Respekt für den Mut, eine solche höchstpersönliche Erfahrung in die Öffentlichkeit zu tragen", meldet sich Katrin Forster-König zu Wort, die im Eberswalder Rathaus, in dem 424 Frauen und 228 Männer Geld verdienen, als Referentin für Generationen und Familie sowie als Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte angestellt ist. Für alle, die ihren Rat bräuchten und sich lieber im Stillen öffnen möchten, stünde ihre Tür selbstverständlich immer offen. "Innerhalb der Verwaltung sind seit Jahren keine Übergriffe bekannt. Wir sind auch wirklich gut vernetzt, insbesondere der Kontakt zwischen mir und dem Personalrat ist gegeben und klar hilfreich, auch nur kleinste Anfänge von Belästigungen im Keim ersticken zu können", teilt Katrin Forster-König mit, die sich nicht bloß als Ansprechpartnerin für das Rathauspersonal, sondern für alle Eberswalder betrachtet.

In den Krankenhäusern und in der Verwaltung der Gesellschaft für Leben und Gesundheit sind von den mehr als 3200 Beschäftigten etwa 80 Prozent weiblich. "Ich schätze den dienstlichen Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander als weitgehend kollegial und fair ein", urteilt Andreas Gericke, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der GLG. Nach Rücksprache mit dem Betriebsrat kommt er zu dem Schluss, dass es in GLG diesbezüglich noch keine Probleme gegeben habe. "Man sollte solche Kampagnen auch ein bisschen unter dem Aspekt der Sensationshascherei sehen und nicht in eine Alles-und-Jeden-Diskriminierungs-Hysterie verfallen", findet Andreas Gericke.

Die Öffentlichkeit müsse nicht allein zu sexuellen Übergriffen aufgeklärt werden, sondern vor allem über häusliche Gewalt, egal ob psychischer und physischer Natur, betont Julia Hoffmann, Sozialarbeiterin im Frauenhaus. #MeToo sei zu befürworten. "Allerdings darf auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden", warnt sie.