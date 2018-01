Unbefugt in der Rettungsgasse

LR BER

Bernau/Lanke (MOZ) Das Amtsgericht Bernau war vor kurzem erstmals mit einem Fall befasst, in dem einem Fahrzeugführer die Behinderung von Rettungsfahrzeugen vorgeworden wurde. Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 11 im März 2017 war es zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Lanke gekommen. Während der erste Rettungswagen die ordnungsgemäß gebildete Rettungsgasse passierte, folgte ihm der 20-jährigen Fahrer eines PKW und behinderte dadurch den nachfolgenden Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr Biesenthal.

Auf dessen wiederholtes Hupen drängelte sich der PKW in eine Lücke auf der rechten Fahrspur, die er jedoch sogleich wieder verließ und sich nunmehr an das Feuerwehrfahrzeug hängte. An der Unfallstelle erstattete der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr sogleich Anzeige bei den zur Absicherung eingesetzten Polizeibeamten, die daraufhin die Personalien des PKW-Fahrers feststellten.

Gegen den Bußgeldbescheid der Polizei, mit dem gegen ihn eine Geldbuße von 300 Euro verhängt worden war, legte er Einspruch ein, worauf es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Bernau kam. Im Ergebnis der Zeugenvernehmung von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten bestätigte sich der Vorwurf, worauf das Gericht dem jungen Fahrzeugführer nahelegte, seinen Einspruch zurückzunehmen, um einer Anhebung der Strafe zuvorzukommen. Somit wurde der Bußgeldbescheid schließlich doch rechtskräftig. Der Betroffene hatte Glück, dass die vom Bundesrat im September 2017 beschlossene Gesetzesverschärfung nicht rückwirkend gilt. Demnach wäre gegen ihn zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat zu verhängen gewesen.

Eine Rettungsgasse wird auf zweispurigen Straßen in der Mitte beider Spuren gebildet, bei drei Spuren zwischen der linken und mittleren Spur. Außerdem sollte genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten werden.