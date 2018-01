Petershagener werden zum "Schloss" befragt

Ines Weber-Rath

Zeschdorf/Petershagen (MOZ) "Wie weiter mit dem Petershagener Schloss? Was sollen wir tun?" Diese Frage diskutierten die Zeschdorfer Abgeordneten in ihrer jüngsten Beratung erneut. Das Thema beschäftigt die Gemeindevertreter seit Jahren. Denn das alte Gutshaus, das der Gemeinde gehört und in dem sich mehrere kommunale Wohnungen befinden, verfällt zusehends. Zuletzt waren Ende vorigen Jahres mehrfach Putzbrocken von der Vorderfront des Hauses abgebröckelt. Der Wohnungsverwalter, die Wriezener Hageba, veranlasste das Aufstellen von Schutzzäunen und einer Überdachung des Eingangs, um die Mieter zu schützen.

Diese und andere interessierte Bewohner des Zeschdorfer Ortsteils sollen jetzt eingeladen und befragt werden, ob sie dem von den Gemeindevertretern ins Auge gefassten Verkauf der Immobilie zustimmen würden, einigten sich die Abgeordneten.

Zu klären wäre im Zuge eines Verkaufs auch, ob dieser mit dem dahinter liegenden ehemaligen Schlosspark erfolgen oder ob das Grundstück geteilt werden und der Park auch künftig kommunal bleiben soll.