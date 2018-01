Stadt würdigt Ehrenamtler

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Hans-Georg Uebel hat sich am Mittwochabend in der Konzerthalle in St. Georg ins Goldene Buch der Stadt Bad Freienwalde eingetragen. Damit würdigt die Stadt den 79 Jahre alten Bad Freienwalder "für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement, seine Einsatzbereitschaft und die Verdienste für die Stadt Bad Freienwalde in der Stiftung Oderbruch". So lautet der Originaltext im Goldenen Buch.

Den Antrag hatte die Wriezener Oderbruch-Stiftung gestellt und damit begründet, dass Hans-Georg Uebel seit 2011 als Stiftungsrat für den Kurstadt-Fonds Bad Freienwalde wirkt. Dabei sei es ihm gelungen, "das Vertrauen der Bürgerschaft in die Stiftung und in den lokalen Kurstadt-Fonds auszubauen, so dass der Stiftungsstock schon Erträge für das Gemeinwohl der Stadt Bad Freienwalde ermöglicht", erklärte Matthias Trömel, Stiftungstreuhänder der Oderbruch-Stiftung. Darüber hinaus habe Hans-Georg Uebel bereits sechs Benefizkonzerte zugunsten gemeinnütziger Zwecke in Bad Freienwalde organisiert. "Mit Hochachtung und Respekt danken wir Hans-Georg Uebel für seine Einsatzbereitschaft und die Verdienste um Bad Freienwalde unter dem Dach der Stiftung", erklärte Matthias Trömel.

Die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung habe einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung für die Würdigung votiert, sagte Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke). Hans-Georg Uebel habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Konzerthalle neue Stühle bekam und der Brunnen im Schlosspark saniert werden konnte.

Stiftungssprecher Peter Hanke, kam mit einem großen Blumenstrauß und dankte ebenfalls Hans-Georg Uebel für sein Engagement. Er hoffe, dass er jetzt weitermache, den der Geehrte habe seinen Rückzug erwogen. Begleitet wurde Peter Hanke vom ehemaligen Wriezener Bürgermeister Uwe Siebert, der ebenfalls gratulierte.

"Ich bin vollkommen überrascht", sagte Hans-Georg Uebel sichtlich gerührt. Er habe nicht gewusst, was ihn erwartet. Eigentlich habe er aufhören wollen, gab Hans-Georg Uebel zu, wolle aber jetzt doch noch weiter machen. Einerseits gebe es gesundheitliche Gründe, andererseits habe ihm die Situation in Bad Freienwalde mit der versuchten Abwahl der Bürgermeistermeisters und den ständigen Tritten gegen TAVOB nicht gefallen. Hans-Georg Uebel hatte den Trink- und Abwasserverband mit aufgebaut und war bis 2000 dessen Geschäftsführer.