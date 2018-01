LR Bee

Weichensdorf (MOZ) Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, die Straße aus Friedland in Richtung Weichensdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 5 000 Euro.