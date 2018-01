4500 Fahrgäste nutzten Rufbusse

Jörg Kühl

Beeskow (jök) Die Einführung des Rufbussystems in Oder-Spree im Juli 2016 hat sich bewährt. Wie der Geschäftsführer der Busverkehrsgesellschaft Oder-Spree (BOS), Jürgen Ansorge, dem Ausschuss für Bauen und Verkehr mitteilte, haben allein im Jahr 2017 rund 4500 Fahrgäste Busse genutzt, die sie zuvor gerufen hatten. Die Rufbusse sind Fahrzeuge, die auf dem angestammten Liniennetz bei Bedarf verkehren.

Eingeführt wurde das Rufbussystem, um die Mindesttaktung in den Ferienzeiten, also wenn der Schulbusverkehr pausiert, zu gewähren.

Wie der Geschäftsführer ausführte, sind einige Rufbusverbindungen in den vergangenen Monaten so erfolgreich gewesen, dass sie wieder in den konventionellen Fahrplan überführt worden sind. Das betrifft die Verbindung zur Eisenhüttenstädter Qualifizierungs-Centrum der Wirtschaft QCW und die Verbindung vom Frankfurter Klinikum Markendorf stadtauswärts.

Gut angenommen werden derzeit die Rufbus-Angebote der Linie 447 (Jacobsdorf-Dubrow-Neubrück-Biegenbrück-Müllrose), die der Linie 404 (Mittweide-Kossenblatt-Tauche-Beeskow), und die der Linie 442 (Frankfurt-Müllrose-Beeskow). Die Rufbus-Verbindungen sind auf den Fahrplänen mit einem "R" gekennzeichnet. Vollständige Rufbusfahrten müssen zu den Geschäftszeiten des BOS am Vortag angemeldet werden. Fahrten, die einzelne Streckenabschnitte betreffen (Stichfahrten), können kurzfristig, also mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt angefordert werden.

Verbesserung gibt es seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember auf der Linie 411. So gibt es ab sofort eine zusätzliche Abendverbindung vom Bahnhof Fürstenwalde (um 21.15 Uhr) in Richtung Einkaufszentrum Nord. Auf der Linie 404 (Beeskow-Tauche-Mittweide) werden morgens nun zwei Busse eingesetzt, die die Schulstandorte in Tauche und Beeskow separat anfahren. "Der Bus 404 war morgens immer sehr voll", nennt der BOS-Geschäftsführer den Hintergrund der Trennung der Verkehrsströme.

In Eisenhüttenstadt wurden die Bezeichnungen von sieben Haltestellen vereinfacht. So heißt zum Beispiel die bisherige Haltestelle "Poststraße/Mittelschleuse" nun nur noch "Poststraße". In der Rauener Straße in Fürstenwalde und in der Ratzdorfer Straße in Wellmitz wurden neue Haltestellen eingerichtet.

Info und Anmeldung Rufbus unter Tel. 03361 556160