Eigentümer lässt Stadt abblitzen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der Durchgang zwischen Markt und Hinter den Höfen in Storkow bleibt zumindest vorerst geschlossen. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig versuchte vergeblich, den Eigentümer des Weges umzustimmen. Die Empörung über dessen Vorgehen ist nach wie vor groß in der Stadt.

Nachdem der Durchgang auf dem Grundstück des Volkshauses, eine beliebte Abkürzung zwischen Marktplatz und Hinter den Höfen, Ende Dezember von einem Tag auf den anderen und ohne Ankündigung abgesperrt worden war, erklärte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig die Angelegenheit zur Chefsache. Sie setzte sich mit dem Privateigentümer des Grundstücks in Verbindung. Ihr Ziel war klar: Der Weg sollte wieder geöffnet werden. Doch die Rathaus-Chefin scheiterte mit ihrem Ansinnen. "Wir haben miteinander gesprochen, aber der Durchgang bleibt zu", berichtete sie.

Das Grundstück des Volkshauses, das früher eine Gaststätte und einen Veranstaltungssaal beherbergte, gehört zwei Eigentümern. Einer davon ist Bernd Kiesewetter, Co-Geschäftsführer des gleichnamigen Recycling-Unternehmens in Storkow. Auf MOZ-Nachfrage äußerte er sich vage zu seinen Beweggründen für die Schließung des Weges. "Es ist Winter, und nun kann dort niemandem etwas passieren", sagte er. Konkreter wolle er sich erst "in einigen Wochen" äußern. Zudem kündigte er an, den Durchgang "bestimmt" wieder zu öffnen. Wann, sei aber noch offen. Die Bürgermeisterin hingegen teilte mit, ihr gegenüber habe es eine derartige Ankündigung gar nicht gegeben.

Die Reaktionen von Betroffenen in Storkow reichen von Enttäuschung bis zu Empörung. "Ich habe deswegen schon viele Anrufe gehabt", sagt die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt, Hannelore Postel. Gerade für ältere Menschen sei es äußerst ärgerlich, wenn sie beim Einkaufen nun deutlich weitere Wege haben. Möglicherweise werde sie in der Angelegenheit noch aktiv werden.

Aus dem Stadtbild verschwunden ist durch die verschlossenen Tore ein Kunstwerk, das Lutz Kühne vom Burg-Kultur-Verein einst geschaffen hat. Im Jahr 2010 verzierte er eine Seitenwand des Durchganges mit einem Gemälde, das die Burg zeigt. Weitere Malereien zeigen das frühere Rathaus, das einst auf dem Markt stand, und einen Teil von Schloss Hubertushöhe. "Der Weg war eine herrliche Sache, auch für Touristen", sagt Kühne. Er erinnert sich an den früheren Zustand des Durchganges. "Er war ruinös", sagt er. Der Burg-Kultur-Verein habe sich der Angelegenheit dann angenommen, "um in der Stadt wirksam zu werden". Es entstanden nicht nur die Gemälde. "Wir haben auch aus Vereinsmitteln die Wände verputzt und die Schaukästen dort angebracht", erinnert sich Kühne. Auch einen Laden unterhielt der Verein zeitweise im Volkshaus.

Die Schaukästen an einer der Seitenwände wurden bis zuletzt von Vereinen und anderen Gruppen aus der Stadt genutzt, um aktuelle Informationen zu verbreiten. Einer dieser Vereine ist der Angelverein Am Mühlenfließ. "Das ist schon ein bisschen traurig, dass man dort jetzt nicht mehr hinkommt", sagt René Kohl, im Vorstand der Angler zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Als er vor einigen Tagen die Aushänge im Schaukasten der Angler habe aktualisieren wollen, habe er vor verschlossenem Tor gestanden. Durch die Informationen im Durchgang seien immer wieder mal Neugierige auf die Angebote des etwa 70 Mitglieder starken Vereins aufmerksam geworden; auch das ist gleichsam ein Beleg für die starke Frequentierung der Abkürzung. "Und wir haben auch Mitglieder, die zu Hause kein Internet haben und sich daher regelmäßig im Schaukasten informiert haben", sagt Kohl.

Sollte der Durchgang dauerhaft zu bleiben, müsste die Stadt nach dem Wunsch von Kohl den Vereinen neue Plätze für Schaukästen zur Verfügung stellen. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig sieht zumindest darin kein Problem. "Für die Vereine wäre das schön. Das kriegen wir hin", sagt sie.

Kritik äußerte die Verwaltungschefin unterdessen an den Umständen, unter denen das Volkshaus am Markt vor Jahren seinen Eigentümer wechselte. Die städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBG) veräußerte die Immobilie nach Angaben der Bürgermeisterin einst an die neuen privaten Besitzer. Cornelia Schulze-Ludwig war damals noch nicht im Amt.

"Damals wurde für den Durchgang keine Grunddienstbarkeit für die Stadt eingetragen", sagt sie. "Schade, darauf hätte man damals achten müssen." Über eine derartige Dienstbarkeit hätte den neuen Eigentümern auferlegt werden können, den Durchgang stets für die Öffentlichkeit passierbar zu lassen.