Von Nutzen und Gefahren des Stroms

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (bs) Auf die meisten Fragen von Heike Lewin wissen die Kinder sofort richtige Antworten. "Was darf man mit einer Steckdose auf gar keinen Fall machen?", will die Mitarbeiterin des Stromdienstleisters Edis wissen. "Hineinfassen oder etwas hineinstecken", kommt es wie aus der Pistole geschossen aus den Mündern der Fünfjährigen.

Die Kinder aus der Sonnenkäfer-Gruppe der Kita Abenteuerland in Bad Saarow lassen sich schon seit einiger Zeit zu "kleinen Energieforschern" ausbilden. Mit ihrer Erzieherin Cordula Bienecke-Bittner haben sie bereits allerhand theoretischen Unterricht hinter sich, aber auch Experimente gemacht, zum Beispiel in einem Baukasten funktionierende Stromkreise hergestellt. "Man merkt, dass die Kinder schon viele Vorkenntnisse haben. Sie waren super vorbereitet", sagt Heike Lewin von Edis, die am Donnerstag mit ihrer Kollegin Katrin Schmolinsky einen kleinen Bildervortrag vor den Fünfjährigen hält.

Die beiden Frauen sind im Rahmen der sogenannten Regio-Tour von Edis regelmäßig in Kitas und auch Schulen zu Gast, unter anderem, um Aufklärungsarbeit in punkto Sicherheit zu betreiben und Tipps zum Stromsparen zu geben. Auch damit kennen sich die Kinder in Bad Saarow bereits aus. "Wenn wir unser Zimmer verlassen, machen wir das Licht aus", erzählen sie.

Cordula Bienecke-Bittner hat sich mit ihren kleinen Schützlingen im Rahmen des Projekts bereits mit Wind- und Sonnenenergie beschäftigt, nach "Stromverbrauchern" in der Kita gesucht und eine Bäckerei besucht, in der ohne Strom ebenfalls nichts funktionieren würde. "Wir wollen das Interesse und die Begeisterung der Kinder am Experimentieren und Forschen aufgreifen", sagt die Erzieherin der "Sonnenkäfer". Natürlich geht es dabei auch spielerisch zu, wenn zum Beispiel Windkraftanlagen gebastelt werden.

Auch am Forschergeist-Wettbewerb der Deutschen Telekom-Stiftung und der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" nehmen die Kinder noch teil. Ob es dabei für einen Preis reicht, ist noch offen. Auf jeden Fall aber kann sich am Ende jedes Kind eine Forscher-Urkunde zu Hause in sein Zimmer hängen.