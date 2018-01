Umzugshilfe für Waldkauzfamilie

Umzugshelfer: Michael Böhling und Hermann Hummer vom Nabu-Regionalverband Angermünde montieren an der Marienkirche in luftiger Höhe ein neues Heim für den Waldkauz. © Foto: MOZ/Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ein treuer Untermieter am Angermünder Kirchplatz muss jetzt umziehen. In einer alten Linde direkt an der Marienkirche nistet seit langem ein Waldkauz. Er hat sich in einer alten Asthöhle eingerichtet und dort auch schon Junge aufgezogen. Doch jetzt muss der Eulenvogel dort ausziehen. Sein Nistbaum wird gefällt. Die Kirchengemeinde muss den alten Baumbestand am Kirchplatz aus Sicherheitsgründen erneuern und hat auch ein Baumgutachten für die rund 150 Jahre alte Linde in Auftrag gegeben, das eine Fällung für unvermeidlich hält. "Der alte Baumbestand ist nicht mehr sicher und muss nach und nach verjüngt werden, zumal die Unwetterhäufigkeit mit Stürmen weiter zunimmt", erklärt Torsten Schünemann vom Kirchenbüro der Mariengemeinde. Es ist der dritte Baum, der im Rahmen der jüngsten Baumgutachten an der Marienkirche nun gefällt werden muss. Doch bevor die Motorsäge ansetzen darf, muss für die Waldkauzfamilie ein Ersatzquartier geschaffen werden.

Der Nabu-Regionalverband Angermünde hilft. Am Donnerstag wurden zwei Eulenkästen an benachbarten Bäumen angebracht. Die Kästen wurden von Uwe Korepkat und Birgit Brandt gesponsert und von den Nabu-Mitgliedern Michael Böhling und Hermann Hummer gebaut und montiert. In der natürlichen Asthöhle auf dem Nachbarbaum rumort es bereits. "Der Waldkauz beginnt sehr früh im Jahr mit der Balz", bestätigt Christiane Franke vom Nabu-Regionalverband.

Der alte Baum wird deshalb nur bis zur Höhe über der Asthöhle "geköpft" und der Stamm samt Höhle stehen gelassen. Dann hat der Waldkauz ein Jahr lang Zeit, sich an sein neues Quartier zu gewöhnen. Die Marienkirche mit ihrem alten Gemäuer ist übrigens ein wahres Vogelschutzreservoir. Am Kirchturm der Marienkirche wurden bereits zahlreiche Dohlenkästen, Fledermauskästen und Schlupflöcher für Turmfalken installiert. "Dort herrscht immer viel Gewimmel", freut sich Torsten Schünemann.