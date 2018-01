Eberswalder Schulen buhlen um Nachwuchs

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ ) Gleich drei weiterführende Bildungseinrichtungen stellen sich Ende Januar vor. Die allesamt im westlichen Teil der Stadt angesiedelten Schulen Karl-Sellheim Schule in Westend sowie die Freie Gesamtschule und das Gymnasium Finow werben um Siebtklässler.

Das Finow-Gymnasium öffnet am Freitag, den 26. Januar von 15 bis 19 Uhr seine Pforten und erklärt Schülern und Eltern das Konzept. Das Gymnasium wirbt für sich als "eine der modernsten Schulen" im Landkreis. Sowohl konzeptionell als auch in Sachen technischer Ausstattung sieht sich die Schule weit vorn. Am Freitag um 16.30 Uhr wird es in der Aula einen Vortrag zu Aufnahmebedingungen und Besonderheiten des Gymnasiums geben. Derzeit werden am Gymnasium 460 Schüler unterrichtet.

Die Karl-Sellheim Schule in Eberswalde Westend präsentiert sich schließlich am Samstag, den 27. Januar von 9 bis 12 Uhr interessierten Schülern und Eltern. Die Oberschule mit Grundschulteil hat derzeit 720 Schüler, rund 400 davon in der Sekundarstufe II. In der Oberstufe wird in drei bis vier Klassenverbänden unterrichtet. Die Sellheim Schule ist eine Ganztagsschule und bietet zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Als sportliche Schule legt sie einen besonderen Schwerpunkt auf Bewegung. Lehrer und Schüler erläutern am Tag der offenen Tür das Konzept und die drei möglichen Schulabschlüsse. Für Schüler mit Hörschädigung wird es ein gesondertes Angebot geben.

Die Freie Schule Finow stellt sich ebenfalls am 27. Januar von 9 bis 12 Uhr allen interessierten Schülern und Eltern vor. Die in freier Trägerschaft befindliche Schule ist auf dem Campus Finow in der Eberswalder Str. 30a. Die einzige Gesamtschule des Landkreises, die mit ihren rund 100 Schülern treffend mit "klein aber fein" beschrieben werden kann, präsentiert um 10 Uhr ihr Konzept. In einem zweiten Vortrag um 11 Uhr wird die neue gymnasiale Oberstufe vorgestellt. An der Gesamtschule kann man in 13 Jahren das Abitur machen. Sie wendet sich an engagierte, aufgeschlossene, wissbegierige Schüler, die mitgestalten wollen, so Schulleiterin Karin Steguhn zur MOZ.

An allen drei Schulen wird davon ausgegangen, dass die Bewerbungen die Zahl der Plätze erneut übersteigen wird. An der Gesamtschule und im Gymnasium wird es daher ein Auswahlverfahren geben.