Erste Störche in Klosterfelde gesichtet

Sabine Rakitin

Klosterfelde (MOZ) Brunhilde Schönberger aus Klosterfelde traute am Donnerstagmorgen ihren Augen nicht. Völlig unerwartet zog ein Storchenpaar an ihrem Fenster vorbei. Das hat sie gleich der Redaktion in Bernau gemeldet. Die Vögel waren aber nicht die ersten. Erst in dieser Woche wurde in Bad Freienwalde der vermeintlich erste Storch fotografiert.

Gerhard Meyer aus Seefeld, der seit 1979 die Storchenerfassung in der Region organisiert, erklärt, dass einige Pärchen gar nicht erst die Reise in den Süden begonnen hätten. Schuld sei die veränderte Witterung ohne "echten" Winter.

Und weil die Tiere auch auf den zahlreichen abgehäckselten Maisflächen genügend Nahrung fänden, kommen sie nicht in ernsthafte Bredouille. Jedenfalls, wenn die Felder noch nicht umgepflügt sind. Grundsätzlich sind Störche aber Fleischfresser. Zu ihren Vorlieben gehören Fische, Frösche, Nagetiere und Schlangen. Wobei es unter den Arten Unterschiede im Nahrungsverhalten gibt. Während verschiedene Storchenarten als bedroht gelten, gilt das aber nicht für die in Europa beheimateten Weiß- und Schwarzstörche. Störche werden mancherorts auch gegessen. Im antiken Rom galt der Weißstorch noch als Delikatesse. Heute noch werden der Milchstorch auf Sumatra und der Maguaristorch in Venezuela gelegentlich verzehrt.