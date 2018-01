Bildervortrag auf der Burg über Südamerika

LR

Storkow (MOZ) Am Sonnabend, 26. Januar, startet der Fernwehbilderbogen mit Heiko Beyer und seinem brandneuen Südamerika-Vortrag in die Saison 2018 auf der Burg Storkow. Beyer ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Fotojournalist, Produzent und Vortragsreferent tätig. Seit 20 Jahren bereist er bereits Südamerika und gilt in der Branche als absoluter Experte für diese Gegend der Erde.

Für die Show, die er in Storkow zeigt, hat er die Länder Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile komplett neu bereist, hat neu fotografiert und gefilmt. Die Anden, die sich über 7000 Kilometer erstrecken, gelten als das Rückgrat des südamerikanischen Subkontinents und gleichzeitig als eines der mächtigsten Gebirge der Welt. Sie sind urwüchsig und voller Kontraste. Vergletscherte Berge ragen in den tiefblauen Himmel, während nicht weit davon entfernt Nebelschwaden den Bergregenwald durchziehen. Unter ihrem dichten Grün verbergen sich die mystischen Stätten der Inka, stumme steinerne Zeugen einer längst vergangenen Zeit.

Beyer vermochte es, zwischen dem Pico Humboldt und Kap Hoorn ein weitgehend vollständiges Bild dieser Bergregion zu erfassen, dabei die unterschiedlichen Landschaften, Berge, Natur und Bevölkerung zu erleben, so die Ankündigung.

Eintrittskarten für 10 Euro in der Tourist-Info, Tel. 033678 73108