THW-Sportchef Szilagyi: Deutschland muss sich steigern

dpa-infocom

Kiel (dpa) Trotz der nicht überzeugenden Leistungen in der Vorrunde hat das deutsche Team bei der Handball-EM nach Ansicht des neuen THW-Kiel-Sportchefs Viktor Szilagyi gute Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

«Die Mannschaft hat alle Möglichkeiten, muss sich im Turnierverlauf aber steigern», sagte der Österreicher der Deutschen Presse-Agentur. In der deutschen Gruppe lägen alle Mannschaften eng beisammen. «Das Turnier fängt in der deutschen Gruppe jetzt erst richtig an, weil dort keine Mannschaft mit vier Punkten in die Hauptrunde startet.»

Die Deutschen würden sportartübergreifend immer Turniermannschaften stellen, sagte Szilagyi. Das Zusammenspiel zwischen dem neuen Bundestrainer Christian Prokop und der Mannschaft werde sich von Spiel zu Spiel verbessern. «Man darf ja nicht vergessen, dass das ihr erstes Turnier in dieser Zusammensetzung ist.»

Der neue sportliche Leiter des deutschen Rekordmeisters hat im bisherigen Turnierverlauf noch keine Überraschungsmannschaft ausgemacht. «Mein Turnierfavorit ist immer noch mit Abstand Frankreich», sagte Szilagyi. «Bei denen muss schon wirklich was dazwischenkommen, dass sie am Ende nicht den Titel holen.» Danach folgten Deutschland, Spanien und Kroatien als Heimmannschaft.