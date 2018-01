Es werden noch Komparsen gebraucht

LR EIH

Eisenhüttenstadt (ja) Theoretisch war am Mittwoch bereits Bewerbungsschluss für die, die gern als Komparsen dabei sein wollen bei dem nächsten Kinofilm, der in Eisenhüttenstadt gedreht wird. Doch praktisch ist es noch möglich, sich mit Fotos und einer kurzen Vorstellung zu bewerben. "Wir suchen noch immer Komparsen", erklärt Paul Mazur, zweiter Regieassistent der Mafilm GmbH in Berlin, am Donnerstag. Etwa 80 Personen hätten sich bislang gemeldet - darunter auch etliche Rentner. "Wir brauchen aber vor allem auch jüngere Menschen", sagt der Regieassistent und grenzt weiter ein, "insbesondere junge Männer zwischen 23 und 35 Jahren".

Eine erste Vorauswahl für die Komparserie beim Film "Warum", der wie schon "Das schweigende Klassenzimmer" in den 1950er-Jahren spielt, wurde nach der Sichtung der eingeschickten Fotos und Fakten bereits getroffen. Doch hier und da fehlen noch detaillierte Angaben wie beispielsweise Kragenweite, Kopf-, Taillen und Hüftumfang. Herren müssen sich beispielsweise im Klaren darüber sein, dass ihre Haare wenn nötig dem Stil der 1950er-Jahre angepasst werden. Bärte kommen dann meist ab. Bei Frauen sind sichtbar gefärbte Haare ein Ausschlusskriterium. Und generell gilt: Tätowierungen und Piercings könnten zum Problem werden.

Wer als Komparse in die Vorauswahl kommt, wird wahrscheinlich in der kommenden Woche zum sogenannten Fitting eingeladen. Da geht es dann um die Frisur und das eventuelle Kostüm für die Dreharbeiten. Diese sind vom 5. bis 14. Februar geplant. Drehorte werden unter anderem die Pawlowallee, das Friedrich-Wolf-Theater, das Rathaus und das Krankenhaus sein. Regie bei "Warum" führt Bernd Böhlich. Die Hauptrolle spielt Alexandra Maria Lara.

Wer sich noch als Komparse bewerben will, sollte schnell sein und möglichst genaue Angaben von sich selbst machen. Ein Porträt und ein Ganzkörperbild sind gewünscht.

Bewerbungen an E-Mail: info@pawlmazur.com