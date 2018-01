Rotary-Club unterstützt Hospizdienst

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) Der Rotary-Clubs Eisenhüttenstadt-Schlaubetal wird künftig die Arbeit des Johanniter-Hospizdienst in der Region Eisenhüttenstadt und Guben unterstützen. Der Präsident des Clubs, Richter Berthold Heinrich Orthaus, wird dazu am Dienstag die Patenschaft mit einer Spendenübergabe begründen.

"Die Rotarier werden den Hospizdienst bei der Neugewinnung von Ehrenamtlichen, ihrer Ausbildung sowie der täglichen Arbeit unterstützen", heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Oderland-Spree. Ein zentrales Element sei die Stärkung des Ehrenamtes. "Es sind die Unterstützung der Ausbildung der Ehrenamtlichen, ihrer Arbeit sowie gemeinsame Veranstaltungen und der Aufbau eines gemeinsamen Netzwerkes geplant", werden Schwerpunkte der Partnerschaft genannt.

Der Ambulante Johanniter-Hospizdienst, der am Trockendock seinen Sitz hat, ist seit 2010 aktiv und betreut Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten und alte Menschen. Die 28 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in der Region Eisenhüttenstadt und Guben aktiv sind, spenden Trost und helfen den Alltag zu erleichtern, letzte Wünsche zu erfüllen und Abschied zu nehmen. Regelmäßig finden Kurse statt, wo sich Interessierte vorwiegend am Wochenende zu Hospizhelfern ausbilden lassen können. Derzeit läuft eine Kurs, der bis Mai dauert.