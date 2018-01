Neue Chefin will Angebot erweitern

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Seit Anfang des Jahres gibt es dort mit Jacqueline Böttcher auch eine neue Geschäftsführerin. Und die hat viel vor.

Nein, mit einem Foto der neuen Chefin klappt es an diesem Tag nicht. Jacqueline Böttcher ist nämlich krank. Das Winterwetter eben. Für ein kurzes Interview aber nimmt sie sich Zeit. Seit Jahresbeginn ist die 44-Jährige nun Geschäftsführerin der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe und somit Nachfolgerin von Ursula Tielscher. Aber sie wurde dafür nicht etwa eingeflogen, sondern kennt das Haus bereits aus dem Effeff.

Jacqueline Böttcher ist seit dem Jahr 2003 an der Schule tätig. In den vergangenen Jahren war die gelernte Kinderkrankenschwester und Diplompflegepädagogin dort als Leiterin für den Zweig Gesundheits- und Krankenpflege sowie Krankenpflegehilfe zuständig. "Frau Tielscher wollte auf eigenen Wunsch nur noch als Lehrkraft tätig sein", erzählt Jacqueline Böttcher. So bewarb schließlich sie sich für den Posten. Und hatte Erfolg - mit 14 Jahren Erfahrung im Rücken. Aus diesem Grund traut sie sich die neue Aufgabe auch zu. "Ich kenne das Kollegium", sagt sie, und außerdem helfe ihr auch ihre Erfahrung als Qualitätsmanagerin.

Die Geschäftsführerin wurde in Guben geboren, wo sie am Naemi-Wilke-Stift auch ihre Ausbildung begann. Mittlerweile wohnt sie in Neuzelle, hat also kurze Wege ins Büro. Dort wird sie aber nicht nur verwalten, sondern möchte auch gestalten. "Wir können uns nicht komplett neu aufstellen", betont Jacqueline Böttcher. Aber deshalb müsse ja nicht alles so bleiben wie bisher. "Das Angebot würde ich gern weiter ausweiten. Und natürlich hat unsere Schule einen sehr guten Ruf. Das soll und muss so bleiben." Dennoch wolle sie gern etwas frischen Wind in die Schule bringen.

Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe, die vielen älteren Eisenhüttenstädtern noch als Mefa bekannt ist, ist die einzige Ausbildungseinrichtung im Land Brandenburg für Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA). Sämtliche Ausbildungsgänge an der Schule sind kostenfrei - beispielsweise auch die für die Physiotherapeuten. Insgesamt gibt es fünf Ausbildungsberufe.

Die Geschichte der damals noch Medizinischen Fachschule (Mefa) hat 1954 in Baracken im Städtchen Fürstenberg begonnen, sieben Jahre später folgte der Umzug in die Poststraße, wo bereits 1962 ein extra Wohnheim mit Mensa errichtet wurde. Immerhin lernten an der Mefa teilweise mehr als 800 Schüler - aktuell sind es nach Angaben von Jacqueline Böttcher nicht ganz 400. Trotz des Erfolges sollte die Schule nach der Wende im Jahr 1992 abgewickelt werden. Doch das ließen die Verantwortlichen nicht zu und gründeten den Verein Schule für Gesundheitsberufe, der nun schon 25 Jahre existiert.

Etwa 30 Festangestellte unterrichten die jungen Männer und Frauen an der Poststraße. Hinzu kommen laut der Geschäftsführung nach etwa 50 Gastdozenten. Einige von ihnen werden die Besucher an diesem Sonnabend kennenlernen. Ob allerdings die neue Chefin dabei ist, das war zumindest am Donnerstag noch völlig unklar. Je nach Gesundheitszustand entscheidet Jacqueline Böttcher spontan, ob sie sich in dem Schulgebäude blicken lässt oder nicht.

Am Tag der offenen Tür werden aber nicht nur die Unterrichtsräume, Ausbildungsberufe und die Kooperationen mit Krankenhäusern vorgestellt, sondern auch das angeschlossene Wohnheim. Dieses hat 98 Einzelzimmer. Schließlich kommen die Schüler aus dem ganzen Land und können nicht täglich zwischen Schule und Wohnort pendeln.

Tag der offenen Tür: Sonnabend, 9-13 Uhr, Poststraße 41