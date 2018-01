Bürgermeister übergibt Drehleiter

LR EIH

Eisenhüttenstadt (lö) Sie ist schon einige Tage im Dienst, am Donnerstag wurde sie offiziell übergeben: Nachdem die 17 Jahre alte Drehleiter der Feuerwehr nicht mehr genutzt werden darf, hat die Feuerwehr ein neues Fahrzeug erhalten. "Unsere Feuerwehrkräfte sollten stets mit modernste Technik zu ihren Einsätzen rausfahren. Die neue Drehleiter ist ein wichtiges Gerät und auch ein notwendiges, damit unsere Feuerwehrleute den Erfordernissen gerecht werden können und gut ausgerüstet sind", sagte Bürgermeister Frank Balzer bei der Übergabe an Wehrführer Norbert Manteufel. Manteufel merkte zudem an, dass seine Kräfte die neue Drehleiter sehr gut gebrauchen können. Er sicherte zu, man werde von Seiten der Feuerwehr mit dem neuen Fahrzeug wie stets sorgfältig umgehen und auch entsprechend den Vorschriften einsetzen. Das Fahrzeug ist zunächst gemietet. Spätestens im November muss über den Kauf entschieden werden.

Der neue Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, und informierte sich bei den Einsatzkräften der diensthabenden Schicht über Sorgen, Probleme und Nöte. Es gäbe, sagte Schichtführer Torsten Gollata, ein gutes Zusammenspiel zwischen freiwilligen und hauptamtlichen Einsatzkräften. Die Feuerwehrleute nutzten auch die Gelegenheit, das eine oder andere Problem sowie die eine oder andere Anmerkung zu Ausstattung, Ausbildung, Dingen des Dienstalltags und der Nachwuchskräftegewinnung anzusprechen.

Frank Balzer betonte, dass er auf einen hohen Stellenwert der Feuerwehr in der Stadt und bei den Bürgern weiter hinarbeiten wolle. "Wir sind auf eine funktionierende und jederzeit einsatzfähige Feuerwehr als Stadt angewiesen", sagte der Bürgermeister laut einer Pressemitteilung der Stadt.