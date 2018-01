Kritik am Kreis-Bauordnungsamt

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Harsche Kritik hat Thomas Ludwig, Geschäftsführer der Müllroser Mühlenwerke, an der Arbeitsweise des Bauordnungsamtes des Landkreises Oder-Spree geübt. Während eines Besuchs des Brandenburger Wirtschaftsministers schilderte er seine Erfahrungen mit der Behörde.

Thomas Ludwig ist ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Offen und ehrlich sagt er, wo ihn der Schuh drückt. Und das ist auch nicht anders, als Albrecht Gerber, Landesminister für Wirtschaft und Energie, am Mittwoch den Müllroser Mühlenwerken seinen Besuch abstattet. Seit viereinhalb Jahren ist Thomas Ludwig Geschäftsführer der Mühlenwerke, hatte vorher zwölf Jahre lang eine Mühle in Hessen geleitet. "In Hessen habe ich die Mühle von 40 000 Tonnen auf 120 000 Tonnen Jahresproduktion hochgezogen - das lief mit der Stadt, dem Landrat und allen Behörden super, die Genehmigungen bekamen wir völlig unproblematisch", erzählt er. "Da muss sich Brandenburg wirklich verstecken. Denn wie das hier läuft, das ist lachhaft."

Mit Brandenburg meint Thomas Ludwig nicht die Landesregierung, sondern die Kreisverwaltung des Landkreises Oder-Spree. Und statt "lachhaft" hätte er auch "traurig" oder "empörend" sagen können. Was ihn so auf die Palme bringt, ist die Halle zum Verpacken der Mehlsäcke, die längst gebaut sein sollte. Oder vielmehr die Tatsache, dass er noch immer keine Baugenehmigung hat, weil es im Bauordnungsamt in Beeskow offenbar persönliche Befindlichkeiten gibt. Seit zwei Jahren will er auf seinem Betriebsgelände die Halle bauen lassen, damit seine Mitarbeiter beim Verladen der großen Mehlsäcke nicht länger Wind und Wetter ausgesetzt sind. Im Jahr 2017 werde sie auf jeden Fall stehen, hatte er seinen Mitarbeitern versprochen - aber bisher gibt es noch nicht mal eine Baugenehmigung.

"Ich muss im Bauordnungsamt ein Brandschutzgutachten für die neue Halle vorlegen", berichtet Thomas Ludwig von seinen Erfahrungen. "Ich habe auch eines erstellen lassen durch einen Gutachter, das wurde in der Behörde aber nicht akzeptiert. Seitdem ging das mehrfach hin und her. Und warum? Weil der zuständige Mitarbeiter in Beeskow nicht mit dem Gutachter zusammenarbeiten will. Aus persönlichen Gründen. Das ist doch ein Unding!"

Und der Geschäftsführer nennt ein zweites Beispiel. "Ich wollte ein neues Silo bauen lassen. Aber es führte kein Weg rein. Die Leute beim Landkreis sitzen auf ihren Stühlen und sehen nur ihre Paragrafen - die sollen doch Dienstleister für die Unternehmer sein!" Nach längerem Hin und Her habe er entnervt den Bauantrag für das Silo zurückgezogen. Die Arbeitsweise der Kreisverwaltung sei "insgesamt träge und schwierig", sagt er, "das kenne ich aus anderen Bundesländern ganz anders."

Albrecht Gerber hört mit leicht gerunzelter Stirn zu. "Es darf definitiv nicht sein, dass man sich weigert, miteinander zu reden", sagt der Wirtschaftsminister und macht deutlich: "Persönliche Befindlichkeiten dürfen da keine Rolle spielen!" Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal, pflichtet dem Mühlenchef bei. "Als Amtsdirektor kann ich Sie gut verstehen", erklärt er, "es ist wirklich schwierig, wenn es um Genehmigungen geht." Er habe aber Hoffnung auf Besserung, schiebt er hinterher: "Auf dem Neujahrsempfang hat Landrat Rolf Lindemann versichert, den Dienstleistungsgedanken in der Kreisverwaltung durchzusetzen. Wir haben die Hoffnung, dass sich mit dem neuen Landrat eine gewisse Flexibilität entwickelt." Was Thomas Ludwig bestätigt: "Wir sind auf dem Weg der Besserung. Eine Lösung ist jetzt in Sicht."

Weitere Probleme, die beim Ministerbesuch angesprochen werden, sind der Fachkräftemangel und die Netzentgelte, die im Osten Deutschlands deutlich höher sind als im Westen. Minister Gerber betont, das sei für hiesige Unternehmen "ein massiver Wettbewerbsnachteil. Die Energiewende ist eine nationale Aufgabe. Dass einzelne Regionen erheblich mehrbelastet sind, ist nicht fair!" Die Landesregierung setze sich seit Jahren für eine Angleichung der Netzentgelte ein. Diese sollen nun ab 2019 bis 2023 schrittweise angeglichen werden, hat der Bundestag im Juni 2017 beschlossen. Das dauere aber zu lange.