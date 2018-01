Von Ameisen und Paketboten in der Kinderuni

LR FRA

Frankfurt (MOZ) An vier Mittwochnachmittagen im Februar und März können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren wieder die Kinder-Universität der Viadrina besuchen. Im 14. Jahr der Veranstaltung geht es um Nationalitäten, Ameisen, Paketversand und die Feuerwehr. Ab sofort können sich Kinder und ihre Eltern oder Großeltern für die Vorlesungen anmelden.

Zum Auftakt hält Dr. Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, am 21. Februar ab 16 Uhr eine Vorlesung mit dem Titel "Slawek sagt: "Du bist typisch deutsch.' - Sind alle Menschen gleich oder alle unterschiedlich?". Am 28. Februar wird Roland Boljahn vom Landesbetrieb Forst erklären, warumAmeisen die heimlichen Herrscher der Erde sind. Am 7. März heißt es dann: "Wie kommen eure Geschenke nach Hause?", wenn der Verkehrslogistik-Professor Jens Wollenweber zu Gast ist. Schließlich erfahren Kinder am 14. März, warum die Feuerwehr schon immer wichtig war.

Informationen und Anmeldung unter: www.europa-uni.de/ kinderuni