Mutter zahlt nicht für diebischen Sohn

UWE SPRANGER

Frankfurt (MOZ) Frankfurter Bundespolizisten haben am Mittwochabend einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Bahnhof Frankfurt festgenommen. Gegen 22.40 Uhr kontrollierten die Beamten einen jungen Mann in der Bahnhofshalle. Bei der Überprüfung des 27-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Köln im Juli 2017 Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Das Amtsgericht Köln hatte den Mann zuvor wegen Diebstahls zu 60 Tagessätzen von je zehn Euro bzw. 60Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Gesuchte konnte die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 520 Euro nicht begleichen. Da auch die telefonisch über die Verhaftung informierte Mutter eine Zahlung ablehnte, lieferten Bundespolizisten den Polen in eine Justizvollzugsanstalt ein.