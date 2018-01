„Trump darf kein Vorwand für Antiamerikanismus sein“

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Die Präsidentschaft Donald Trumps sieht Norbert Röttgen (CDU) als Weckruf an Deutschland und Europa. Mit dem früheren Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages sprach Stefan Kegel.

Herr Röttgen, hat die Welt Donald Trump unterschätzt?

In gewisser Weise würde ich sagen: Ja. Am Anfang gab es doch eine starke Erwartungshaltung, dass sich mit Trumps Amtsantritt alles normalisieren würde, dass er am Ende ein relativ normaler republikanischer Präsident werden würde. Und das war, glaube ich, eine Fehleinschätzung und Unterschätzung. Er ist doch weitgehend so geblieben, wie er gestartet ist und wie wir ihn aus dem Wahlkampf kannten.

Deutschland und Europa überdenken ihre Beziehungen zu den USA. Hat das deutsch-amerikanische Verhältnis gelitten?

Trump hat mit der amerikanischen Nachkriegspolitik gebrochen. Und er hat keine konsistente Politik an die Stelle dessen gesetzt, was er aufgegeben hat. Er verfolgt das Prinzip von „America first“ im Sinne eines amerikanischen Nationalismus. Das ist eine fundamentale Veränderung, weil die Führungs- und Verantwortungsrolle der USA nicht mehr wahrgenommen wird. Ich glaube, dass das zur Isolierung und Schwächung der USA und des Westens insgesamt führt. Aber auch die internationale Ordnung wird dadurch geschwächt und komplizierter gemacht.

Sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA belastbar genug, um eine oder zwei Amtszeiten Trumps unbeschadet auszuhalten?

Unser fundamentales Verhältnis ist so tief, so breit, dass wir Trump aushalten. Allerdings ist es auch nicht so, dass Trump nur ein Einzelphänomen wäre. Die Faktoren, die Trumps Aufstieg ermöglicht haben, bestehen weiterhin: die USA sind ein gespaltenes Land, dessen politisches System durch die Feindschaft zwischen den Parteien blockiert ist und nicht mehr funktioniert. Das sind Faktoren, die auch über Trump hinaus bleiben werden. Auf diese Veränderungen müssen auch wir Europäer reagieren. Nicht gegen die USA, sondern indem wir selbst stärker werden. Die Europäer werden auf unabsehbare Zeit zur Gewährleistung ihrer eigenen Sicherheit auf den Beitrag der Amerikaner angewiesen sein. Trump darf kein Vorwand für Antiamerikanismus sein.

Nach den vier oder acht Jahren Trump wird Europa dennoch anders aussehen. Unter anderem ist es dabei, eine eigene Verteidigungspolitik zu entwickeln. Wäre das für Sie eine positive Auswirkung der Trumpschen Präsidentschaft?

Wenn Trumps Präsidentschaft einen Weckruf an die Europäer bewirken würde – fangt 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges endlich an, strategisch zu denken und eure Interessen wahrzunehmen, fangt an, etwas mehr für eure eigene Sicherheit zu tun und euch selbst als Akteur in der Welt zu definieren –, dann könnte Europa an den neuen Herausforderungen wachsen und gestärkt daraus hervorgehen.

Was würde das aus deutscher Sicht bedeuten?

Wir als Deutsche – das ist unsere Verantwortung – müssen einen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland und Europa sich genauso entwickeln. Nicht gegen die Amerikaner, sondern in dem Verständnis, dass der Kalte Krieg seit mehr als 25 Jahren vorbei ist. Das heißt, wir müssen uns an eine veränderte Umgebung anpassen. Die Rolle Russlands ist eine ganz andere als im Kalten Krieg, aus dem Nahen Osten und Nordafrika kommen neue Herausforderungen, wie zum Beispiel die wachsende Migration. Europa muss seine Rolle in der Welt definieren. Das ist die wichtigste Aufgabe deutscher Außenpolitik im Rahmen Europas.