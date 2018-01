Lebenshilfe eröffnet "Gute Stube"

Sonja Jenning

Frankfurt (soj) "Herzlich willkommen in der Guten Stube", begrüßte Ronni Haase von der Frankfurter Lebenshilfe am Donnerstag die Besucher in der neuen Begegnungsstätte im Erdgeschoss des Pablo-Neruda-Blocks 2. "Die Gute Stube ist ein Anlaufpunkt im Kiez, für alle Generationen, für Nachbarn und Anwohner aus der Umgebung. Ein Ort des Miteinanders und des Austauschs", erklärt sie. Täglich kann ab 10 Uhr zum Preis von 6 Euro für Erwachsene - Kinder ab 8 Jahren zahlen drei Euro - gebruncht werden. Um 12 Uhr öffnet die Suppenküche mit wechselnden Angeboten für 3,50 Euro. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, darunter ein Bastel- und Nähkurs sowie verschiedene Sportgruppen. Zudem können die Räume für Familienfeierlichkeiten gemietet werden. Gefördert wurde das Projekt aus dem Programm Soziale Stadt, unterstützt von der Wohnungswirtschaft und der Stadt.

Geöffnet ist die Gute Stube von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie an jedem ersten Sonnabend und Sonntag im Monat.

www.lebenshilfe-ffo.de