Zwei Radwege führen künftig nach Wulkow

Dietmars Stehr

Wulkow (MOZ) Mit erhöhter Bauaktivität ist in nächster Zeit in und um Wulkow zu rechnen. Wie das Landesamt Straßenwesen auf RA-Anfrage bestätigte, soll die B167 innerhalb des Neuruppiner Ortsteils noch in diesem Jahr erneuert werden.

Zugleich kündigen sich noch weit umfangreichere Arbeiten an. So läuft seit einigen Tagen die Vermessung für den Bau eines straßenbegleitenden Radwegs zwischen Alt Ruppin und Wulkow. Auch dieser liegt in der Verantwortung des Landesamtes. Wann der Radweg entstehen soll, ist laut dem zuständigen Dezernatsleiter für Planung, Frank Schmidt, aber noch offen. Das hänge von den notwendigen Land-Ankäufen ab, die sich mancherorts über Jahre hinziehen. Fest steht laut Schmidt hingegen, dass - wenn der Radweg gebaut wird - auch die parallel verlaufende Straßendecke saniert werden soll.

Neben dem Landesbetrieb plant indes auch die Stadt Neuruppin eine bessere Anbindung Wulkows. Laut Rathaus-Sprecherin Michaela Ott wird derzeit ein neuer Radweg von Nietwerder aus vorbereitet. Dem soll sich der Ausbau der Kurve am Wuthenower Abzweig nach Gnewikow anschließen. Diese ist schwer einzusehen und gilt als gefährlich.